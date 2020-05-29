На момент отставки Валерия Цепкало в 2017 году после 11 лет в должности в ПВТ было 165 компаний, сейчас — 818.





О резидентстве в ПВТ





Лукашенко, когда подписывал (декрет о ПВТ), сказал, чтобы туда таракан не пробежал. Это он обозначил жёсткие условия. Это было требование законодательства, требование декрета. Посмотрите, как он написан. Мой бы декрет был бы на одну страницу. А там прописано, кто может, какие требования, какие бизнес-планы. Вы что, думаете, это я инициировал?





Я был сторонник того, чтобы всем создавали такие условия, как в ПВТ. И я бы сделал такое регулирование всей белорусской экономики. На примере ПВТ мы показали, что уменьшение налогов ведет к росту зарплат, увеличению налогооблагаемой базы и даже прямые налоги в виде подоходного налога увеличились в 4 раза с каждого сотрудника. Я уже не говорю о косвенных налогах.





Об увольнении





Мне никто ничего не объяснял. Но думаю, что это было связано с моими выступлениями касательно того, что сначала посадили Прокопеню. Я много писал и генпрокурору по этому поводу, и в Следственный комитет, и Лукашенко, чтобы его освободили. Я собирал всю нашу ИТ-отрасль, мы готовили петиции, объясняя, что это может навредить репутации белорусской ИТ-отрасли за рубежом. А потом семь человек взяли из IBA.





Я уверен на 99%, что причина в конфликте между мной и генпрокурором и в том, что в этом конфликте ИТ-общественность встала на мою строну. Если возникает проблема с налогами или неуплатой, не надо сразу человека сажать в тюрьму, особенно если у него есть огромный актив в Беларуси, работают люди, есть офисы, выручка.