FITCH: белорусские банки вступают в кризис с высоким уровнем рисков









Подтверждение рейтингов отражает мнение Fitch об ограниченной вероятности того, что суверен предоставит своевременную поддержку этим банкам.





Fitch ожидает, что слабая внутренняя экономическая активность и ограничения внешних рынков плохо повлияют на финансовые профили банков, экспортеров, заемщиков и окажут давление на обменный курс, что приведет к ухудшению качества активов, прибыли и капитализации банков.





Банки вступают в кризис с относительно высоким уровнем рисков, что также объясняется вовлечением в приоритетное финансирование заемщиков из госсектора. На конец 2019 года доля обесцененных кредитов в Беларусбанке составляла 13,5% всех кредитов. Обесцененные кредиты Белинвестбанка — 9,8%. Резервы на потери по займам в Беларусбанке составляли скромные 8,5% от валовых кредитов, а в Белинвестбанке — 9,1%.





Fitch ожидает ухудшения показателей качества активов в 2020 году, когда банки будут искать варианты реструктуризации, из-за того, что заемщики будут в большей степени затронуты кризисом.





Ссуды, просроченные более чем на 90 дней, у банков были низкими: 1,5% кредитов у Беларусбанка и 0,9% у Белинвестбанка на конец 2019 года. По мнению Fitch, это произошло из-за длительных льготных периодов, реструктуризации кредитов и регулярного рефинансирования проблемных или слабых компаний, что позволило этим заемщикам производить регулярные выплаты по долгам без уменьшения доли заемных средств.





В 2020 году рейтинговое агентство ожидает, что на показатели платежеспособности будут оказывать влияние более низкие доходы, обусловленные ограниченным новым кредитованием, более высокими расходами на финансирование и растущими потребностями в резервировании, а также ростом взвешенных по риску активов из-за ослабления белорусского рубля.





Рентабельность банков была разумной в 2019 году на фоне более низких затрат на финансирование и продолжающегося роста кредитования, а прибыль обоих банков до обесценения достигла солидных 6% от средней суммы валовых кредитов. Однако уровни собираемых процентов по кредитам в обоих банках в случае прекращения масштабного рефинансирования кредитов для заемщиков с высоким уровнем риска могут быть значительно ниже. Операционная прибыль Беларусбанка на уровне 2,7% была сильнее, чем 1% Белинвестбанка, в основном из-за более низких затрат на риск.