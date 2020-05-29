



Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в интервью порталу «Нефтехимия».

По словам руководителя концерна, инвестпроект с итальянцами будет реализован в формате «под ключ». Генподрядчик привлечет лицензиаров оборудования и будет сопровождать объект до его ввода в эксплуатацию.





Рассматривается вариант привлечения финансирования при поддержке генподрядчика. Прошли встречи с экспортно-кредитными агентствами. Сейчас ОАО «Гродно Азот» совместно с итальянской компанией отрабатывает основные технические решения инвестпроекта.





Мощность нового азотного комплекса составит по производству аммиака -- 875 тыс. т, карбамида - 1 225 тыс. т, водорода - 200 млн кубометров.





Строительство нового комплекса оценивается в сумму более миллиарда долларов. Планировалось, что около 250 млн. или порядка 15% суммы вложит само «Гродно Азот». Ранее рассматривались два варианта привлечения кредитов: китайская кредитная линия или консорциум белорусских и российских банков.