Таким образом правительство Японии планирует поддержать сферу туризма. Отмечается, что выделенные туристу средства должны покрывать до половины его расходов.









Чтобы получить ваучер, достаточно забронировать отель и купить билет в Японию. По прибытии в страну турист может потратить эти денежные средства на посещение ресторанов, баров и магазинов.









Программу по поддержке туризма планируется запустить с 1 июля. На реализацию этого проекта японское правительство выделит 12,5 млрд долларов.



