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За гранью. Сколько белорусов находится за чертой бедности

В Беларуси за чертой бедности находится 4,7% населения (годом ранее — 5,3%).

За гранью. Сколько белорусов находится за чертой бедности
Снимок носит иллюстративный характер. Фото : Zakon.kz3
Это следует из информации Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале 2020 года. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивали до бюджета прожиточного минимума. С 1 мая этот показатель составляет 246,78 рубля, а до этого в течение трех месяцев был на 6,91 рубля меньше, пишет finance.tut.by


Справка 
Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным переписи населения в 2019 году, в Беларуси проживало 9 413 446 человек. То есть за чертой бедности в первом квартале 2020 года находилось около 442 тысяч человек.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.
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