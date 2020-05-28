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Лукашенко подписал указы о социальной защите работников в условиях пандемии

Период предоставления адресной господдержки в виде ежемесячного пособия гражданам, у которых срок ее получения истек в мае-июне, продлен до 31 августа.

Как пишет Sputnik, Александр Лукашенко подписал в четверг два указа о мерах социальной защиты работников в условиях сложной эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Так, согласно одному из них – указу №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан" – нанимателям предоставляется возможность получить субсидии для доплаты работникам до минимальной зарплаты – если с 1 мая по 31 июля они вынужденно работали в режиме неполной занятости или объявлялся простой, – а также для уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения.

Решение о предоставлении указанных субсидий будет принимать местный исполнительный и распорядительный орган, а о перечислении денежных средств – орган Фонда социальной защиты населения.

Этим же указом период предоставления адресной господдержки в виде ежемесячного пособия гражданам, у которых срок ее получения истек в мае-июне, продлен до 31 августа.

Предусмотрен упрощенный порядок принятия решений по указанным вопросам.

Второй документ – указ №179 "Об оплате труда" – предусматривает, что уровень зарплаты работников бюджетной сферы будет поддерживаться на уровне не ниже размера минимальной зарплаты, если они вынужденно будут работать в режиме неполной занятости или будет объявлен простой, им соответственно доплатят. Если средств бюджетных организаций для этого не хватит, дополнительным источником финансирования могут стать средства республиканского и местного бюджетов.
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