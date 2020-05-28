



В московскую полицию обратился представитель компании «Млековита», которая базируется в городе Высоке-Мазовецке и производит молочные продукты, пишет lenta.ru





По его словам, глава Россельхознадзора, его заместитель Константин Савенков через юриста по фамилии Суздальцев требуют у президента «Млековита» Даруша Сапиньски и его представителя в России деньги в обмен на снятие ограничений на поставки продукции на российскую территорию.





Данкверт уже ответил на обвинения в вымогательстве взятки, заявив, что обсуждал позицию по поводу заявления польской стороны с адвокатом Анатолием Кучереной.





«Я на ходу с Кучереной, с адвокатом, говорил, как вообще на это реагировать», — сказал глава Россельхознадзора ТАСС.





В самом ведомстве информацию о вымогательстве опровергли, пишет агентство.





Прокомментировали эту информацию и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока неизвестно, насколько она достоверна.

«Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал он РИА Новости.



