Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве полумиллионной взятки
В Польше местный бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки на полмиллиона долларов. Об этом пишет РЕН ТВ.
В московскую полицию обратился представитель компании «Млековита», которая базируется в городе Высоке-Мазовецке и производит молочные продукты, пишет lenta.ru.
По его словам, глава Россельхознадзора, его заместитель Константин Савенков через юриста по фамилии Суздальцев требуют у президента «Млековита» Даруша Сапиньски и его представителя в России деньги в обмен на снятие ограничений на поставки продукции на российскую территорию.
Данкверт уже ответил на обвинения в вымогательстве взятки, заявив, что обсуждал позицию по поводу заявления польской стороны с адвокатом Анатолием Кучереной.
«Я на ходу с Кучереной, с адвокатом, говорил, как вообще на это реагировать», — сказал глава Россельхознадзора ТАСС.
В самом ведомстве информацию о вымогательстве опровергли, пишет агентство.
Прокомментировали эту информацию и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока неизвестно, насколько она достоверна.
«Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал он РИА Новости.
"Белорусский партизан"
13:36 28/05/2020
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