+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Белорусское село может прокормить страну, но какой ценой

Беларусь достигла наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием среди стран ЕАЭС - 96%. Далее следуют Россия (89%), Казахстан (83%), Кыргызстан (81%) и Армения (71%), сообщает Министерство сельского хозяйства РБ.


"В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в продуктах переработки из молока и мяса за счет собственного производства. Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам - 235,1%", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, рост производства молока за 4 месяца 2020 года составил 6%, скота - 9,6%, сыров - 10,2%, сливочного масла - 3,2%, цельномолочной продукции (питьевое молоко, кефир, йогурт, творог и др.) - 6%, молочных консервов - 28,5%, мяса и субпродуктов - 9,4%, говядины - 9,5%, свинины - 9,6%, мясных консервов - 9,4%.

Но, помимо показателей роста, существуют еще и показатели экономической эффективности: речь идет о том, во сколько эта обеспеченность обходится налогоплательщикам.

Намедни правительство Беларуси постановлением №302 от 22 мая 2020 года утвердило перечень сельхозорганизаций, имеющих задолженность перед бюджетом. В перечень включены 24 организации, включая 19 комбинатов сельхозпродуктов, 4 комбикормовых завода и 1 агрокомбинат.

Задолженность этих предприятий перед бюджетом на 1 января 2020 года составила 1277203856,94 рубля или примерно $630 млн. При этом речь идет лишь о сумме, которую уже государство заплатило кредиторам этих предприятий в рамках исполнения своих обязательств по предоставленным гарантиям правительства. Реальные долги этих сельхозорганизаций могут оказаться намного больше.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru