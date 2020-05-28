Белорусское село может прокормить страну, но какой ценой





"В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в продуктах переработки из молока и мяса за счет собственного производства. Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам - 235,1%", - говорится в сообщении.





Как сообщалось, рост производства молока за 4 месяца 2020 года составил 6%, скота - 9,6%, сыров - 10,2%, сливочного масла - 3,2%, цельномолочной продукции (питьевое молоко, кефир, йогурт, творог и др.) - 6%, молочных консервов - 28,5%, мяса и субпродуктов - 9,4%, говядины - 9,5%, свинины - 9,6%, мясных консервов - 9,4%.





Но, помимо показателей роста, существуют еще и показатели экономической эффективности: речь идет о том, во сколько эта обеспеченность обходится налогоплательщикам.





Намедни правительство Беларуси постановлением №302 от 22 мая 2020 года утвердило перечень сельхозорганизаций, имеющих задолженность перед бюджетом. В перечень включены 24 организации, включая 19 комбинатов сельхозпродуктов, 4 комбикормовых завода и 1 агрокомбинат.





Задолженность этих предприятий перед бюджетом на 1 января 2020 года составила 1277203856,94 рубля или примерно $630 млн. При этом речь идет лишь о сумме, которую уже государство заплатило кредиторам этих предприятий в рамках исполнения своих обязательств по предоставленным гарантиям правительства. Реальные долги этих сельхозорганизаций могут оказаться намного больше.