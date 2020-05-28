Renault и Nissan исключили слияние. Как собираются спасать альянс









"Плана слияния наших компаний нет", - сказал на пресс-конференции председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.





Автопроизводители стремятся сэкономить, распределяя производство по системе "лидер-последователь", в которой одна компания занимает лидирующее положение в производстве определенного типа автомобиля и в определенном регионе, а другие следуют за ней.





Компании сообщили, что намерены к 2025 году производить почти половину автомобилей в рамках нового подхода и надеются сократить инвестиции в каждую модель в объеме до 40% для автомобилей по этой схеме.





Nissan возьмет на себя лидерство в Японии, Китае и Северной Америке, Renault - в Европе, России, Латинской Америке и Северной Африке, а Mitsubishi- в Юго-Восточной Азии и Океании, сообщили компании.





Руководители автопроизводителей сказали, что будут больше сосредоточены на эффективном производстве моделей, чем на объемах, в то время как ассортимент производимых автомобилей, как ожидается, сократится на 20% к 2025 году.





Сенар сказал, что новая схема принесет экономию до 20% в некоторых областях, таких как обмен технологиями.







