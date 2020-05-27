Нацбанк объяснил, как магазины будут выдавать деньги по карточкам

Напомним, организации торговли и сервиса на селе смогут выдавать деньги с 5 июня этого года. С 1 января 2022-го услуга начнет работать по всей стране.

Как сообщалось, лимит одной операции — 5 базовых величин.





Сейчас регулятор пояснил, что деньги можно будет снимать при двух условиях: если на карт-счете достаточно средств, а у организации хватает денег для выдачи суммы, которая может быть проведена через кассовое оборудование.