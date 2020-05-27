"Технобанк" восстановил выплаты Tax Free

"Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что с 26 мая 2020 года возобновляются выплаты возмещения по чекам Tax Free компании Global Blue", - говорится в сообщении.





Выплаты были приостановлены 26 марта, таким образом перерыв составил два месяца. В компании сообщали, что причиной стала сложившаяся эпидемиологическая ситуация в Европе. Многие страны мира закрыли границы и скорректировали расписания авиарейсов.





По последним данным университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 5,5 миллионов и составило 5 589 932 человек, жертвами COVID-19 стали более 350 тысяч человек.





Пандемией охвачено 188 стране мира, вместе с тем, ряд государств уже заявляют о скором открытии границ для иностранных гостей, а специалисты туристической отрасли считают, что в конце лета и начале осени даже можно будет посетить привычные для туристов курортные регионы.



