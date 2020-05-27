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Соединенные Штаты Америки готовы ввести новые санкции через газопровод "Северный поток-2".

Об этом посол страны в Германии Ричард Гренелл рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном во вторник, 26 мая, передает “Немецкая волна”.





По его словам, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят поддержку среди всех партий", подчеркнул дипломат, который несколькими днями ранее встретился с сенаторами и конгрессменами в США.





Посол не уточнил, в чем будут заключаться возможные санкции. По версии издания, речь может идти об ограничительных мерах в отношении фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут принимать российский газ. Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство Германии переосмыслить свою политику в отношении России.





Германии следует "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, отметил посол. В свою очередь официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американской стороны.





"Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстратерриториальными, то есть такими, что противоречат международному праву, санкциями", - заявила представительница министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмаєра.









Газопровод должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб.





США, ряд европейских государств, а также Украина выступают против строительства газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.





Работы по строительству "Северного потока-2" на сегодня приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года и предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.





После этого глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что строительство газопровода будет завершено до конца 2020 года и указал, что для окончания строительства можно задействовать судно "Академик Черский". В начале мая судно, которое принадлежит дочерней компании "Газпрома", встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.