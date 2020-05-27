Почему умирает малый бизнес в Беларуси





Основная проблема белорусского бизнеса в кризис — падение выручки. Об этом заявили 64% из 100 представителей микро, малых и средних предприятий Беларуси, принявших участие в опросе Центра экономических исследований BEROC, который проводил в апреле Mia Research, пишет "Завтра твоей страны"





Бизнес страдает не только из-за сокращения спроса, но и за счет решений, принятых со стороны государства.





— Многие организации перешли на гибкий график работы не потому, что не было спроса, а потому, что был приказ, — уточнила директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанны Тарасевич во время вебинара «Поднять целину. Как коронавирус повлиял на экономику Беларуси и что нужно сделать, чтобы «прорваться». — Часть импортеров на какой-то период также приостанавливали свою деятельность из-за не очень разумных идей со стороны правительства по поводу системы ценообразования. Когда было введено ограничение на рост цен в 2%, импортерам стало выгоднее прекратить работу, чем работать себе в убыток.





Туротрасль в бедственном состоянии





Об отсутствии долгосрочной «подушки безопасности» заявили 78% бизнесов, занимающихся услугами по временному проживанию и питанию, и 70% компаний, занятых в сферах творчества, спорта, развлечения и отдыха. В лидеры по отсутствию двухмесячной подушки безопасности также попало строительство, где резервов нет у 60% компаний.





По словам директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанны Тарасевич, туристическая сфера практически остановилась. Пострадали и все бизнесы, которые связаны с этим сектором: есть гостиницы, общественное питание.





Ситуация обостряется тем, что клиенты требуют возврата ресурсов, которых у туристических компаний нет.





— Частичный возврат средств ожидается, но не так быстро. Со стороны государства хоть и подготовлен проект указа, но он еще не принят, поэтому туристическая отрасль находится в бедственном состоянии, – констатировала Жанна Тарасевич.





По прогнозам туристических ассоциаций, до конца года смогут выжить только 30% туркомпаний. Возможно, сведут концы с концами только те из них, которые смогут переориентироваться на внутренний туризм.





Бизнесу приходится рассчитывать только на себя





— В нашей стране бизнес реагирует на такие сложные изменения увольнением сотрудников и сокращением расходов на оплату труда, – отметил во время вебинара старший научный сотрудник BEROC Родин Морозов.Основная проблема белорусского бизнеса в кризис — падение выручки. Об этом заявили 64% из 100 представителей микро, малых и средних предприятий Беларуси, принявших участие в опросе Центра экономических исследований BEROC, который проводил в апреле Mia Research.





Бизнес страдает не только из-за сокращения спроса, но и за счет решений, принятых со стороны государства.





— Многие организации перешли на гибкий график работы не потому, что не было спроса, а потому, что был приказ, — уточнила директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанны Тарасевич во время вебинара «Поднять целину. Как коронавирус повлиял на экономику Беларуси и что нужно сделать, чтобы «прорваться». — Часть импортеров на какой-то период также приостанавливали свою деятельность из-за не очень разумных идей со стороны правительства по поводу системы ценообразования. Когда было введено ограничение на рост цен в 2%, импортерам стало выгоднее прекратить работу, чем работать себе в убыток.





Туротрасль в бедственном состоянии





Об отсутствии долгосрочной «подушки безопасности» заявили 78% бизнесов, занимающихся услугами по временному проживанию и питанию, и 70% компаний, занятых в сферах творчества, спорта, развлечения и отдыха. В лидеры по отсутствию двухмесячной подушки безопасности также попало строительство, где резервов нет у 60% компаний.





По словам директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанны Тарасевич, туристическая сфера практически остановилась. Пострадали и все бизнесы, которые связаны с этим сектором: есть гостиницы, общественное питание.





Ситуация обостряется тем, что клиенты требуют возврата ресурсов, которых у туристических компаний нет.





— Частичный возврат средств ожидается, но не так быстро. Со стороны государства хоть и подготовлен проект указа, но он еще не принят, поэтому туристическая отрасль находится в бедственном состоянии, – констатировала Жанна Тарасевич.





По прогнозам туристических ассоциаций, до конца года смогут выжить только 30% туркомпаний. Возможно, сведут концы с концами только те из них, которые смогут переориентироваться на внутренний туризм.









Бизнесу приходится рассчитывать только на себя





— В нашей стране бизнес реагирует на такие сложные изменения увольнением сотрудников и сокращением расходов на оплату труда, – отметил во время вебинара старший научный сотрудник BEROC Родин Морозов.





К примеру, в транспортной отрасли 55% компаний уже в апреле начали сокращать занятых, в отелях и ресторанах – 44% компаний, в сфере досуга и спорта – порядка 30%.

По оценке Жанны Тарасевич, в условиях отсутствия финансовой подушки и необходимости не только платить заработную плату, но и делать большие обязательные социальные отчисления ряд бизнесов пошел либо на сокращение занятости (работник работал на ставку, стал работать на 0,25), либо на полное увольнение, но с продолжением работы и оплатой «черным налом». Это характерно для микробизнесов и индивидуальных предпринимателей, которые работают на рынках, а также в таких секторах как такси, маршрутное такси и грузоперевозки.К примеру, в транспортной отрасли 55% компаний уже в апреле начали сокращать занятых, в отелях и ресторанах – 44% компаний, в сфере досуга и спорта – порядка 30%.

По оценке Жанны Тарасевич, в условиях отсутствия финансовой подушки и необходимости не только платить заработную плату, но и делать большие обязательные социальные отчисления ряд бизнесов пошел либо на сокращение занятости (работник работал на ставку, стал работать на 0,25), либо на полное увольнение, но с продолжением работы и оплатой «черным налом». Это характерно для микробизнесов и индивидуальных предпринимателей, которые работают на рынках, а также в таких секторах как такси, маршрутное такси и грузоперевозки.



