Не 100, а 18: какая ситуация с коронавирусом на БелАЭС?













"По состоянию на 26 мая текущего года у восемнадцати работников государственного предприятии "Белорусская АЭС" тесты на COVID-19 дали положительный результат", - говорится в сообщении отдела информации.





Там отметили, что сотрудники с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания, течение болезни проходит бессимптомно, в легкой форме. Также на самоизоляции находятся 81 человек как контакты первого уровня.





"В настоящее время работы по сооружению Белорусской АЭС осуществляются в штатном режиме", - подчеркнули на предприятии.





В РУП также отметили, что "с целью предотвращения распространения COVID-19 среди участников сооружения Белорусской АЭС на строительной площадке организована системная профилактическая работа".





Ранее глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на стройплощадке БелАЭС зафиксировано около 100 случаев заболевания COVID-19.





"На белорусской площадке, этот проект у нас в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика, - заявил Лихачев.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (АСЭ, структура "Росатома").