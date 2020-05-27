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Не 100, а 18: какая ситуация с коронавирусом на БелАЭС?

По состоянию на 26 мая 18 сотрудников РУП "Белорусская АЭС" заражены коронавирусом, заявили в отделе информации и общественных связей предприятия.




"По состоянию на 26 мая текущего года у восемнадцати работников государственного предприятии "Белорусская АЭС" тесты на COVID-19 дали положительный результат", - говорится в сообщении отдела информации.

Там отметили, что сотрудники с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания, течение болезни проходит бессимптомно, в легкой форме. Также на самоизоляции находятся 81 человек как контакты первого уровня.

"В настоящее время работы по сооружению Белорусской АЭС осуществляются в штатном режиме", - подчеркнули на предприятии.

В РУП также отметили, что "с целью предотвращения распространения COVID-19 среди участников сооружения Белорусской АЭС на строительной площадке организована системная профилактическая работа".

Ранее глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на стройплощадке БелАЭС зафиксировано около 100 случаев заболевания COVID-19.

"На белорусской площадке, этот проект у нас в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика, - заявил Лихачев.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (АСЭ, структура "Росатома").
Интерфакс
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