Минтранс РФ обратился к властям Беларуси из-за грузоперевозок













В письме говорится, что трудности возникли после введения белорусскими властями специальных мер для борьбы с распространением коронавируса.





Согласно новым временным правилам, транзитные автоперевозчики должны следовать только по республиканским дорогам, где есть стоянки для отдыха, и покидать страну не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. За нарушение данных требований налагается штраф в размере, эквивалентном 40 тысячам российских рублей.





Российские автоперевозчики настаивают, что эти требования в настоящее время невыполнимы. Потому что подобных стоянок не хватает и на них мало мест. При этом очереди на границе и протяженность маршрута по белорусской территории не дают возможности уложиться в отведенный срок.





Минтранс РФ в связи со сложившейся ситуацией попросил МИД по дипломатическим каналам поставить вопрос перед белорусской стороной о соразмерности введенных к международным автоперевозчикам ограничений. Ведомство также предложило белорусским коллегам рассмотреть вопрос расширения перечня стоянок для отдыха водителей.





Российская сторона инициирует исключение из времени транзита по стране время, которое автоперевозчик тратит в очереди на границе, и исключить таможенное сопровождение грузовиков компании, водитель которой был оштрафован.





"Меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принятые в Российской Федерации, не ограничивают осуществление международных автомобильных перевозок грузов, в том числе белорусским транспортом", – подчеркнули в Минтрансе РФ.





Белорусские власти одинаково наказывают всех перевозчиков, которые нарушают установленные сроки передвижения по территории Беларуси, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.





По данным ГТК, с марта таможенными органами выявлено 2196 нарушений правил транзитных перевозок по Беларуси.





"К ответственности за это время привлечены водители фирм-перевозчиков Литвы, Латвии, Польши, Российской Федерации и Беларуси. Если говорить о гражданах Российской Федерации, то их лишь 116 человек, при этом эти водители осуществили за это время перевозки для 217 фирм", – сказали в комитете.





Там также подчеркнули, что перевозчикам редко выделяют сутки на транзит, по факту им на движение отводится от 25 до 47 часов.





Ранее в Минтрансе Беларуси сообщили, то в ближайшее время будет почти в два раза расширен перечень пунктов для стоянки, питания и отдыха для международных транзитных автоперевозчиков.











