Глава Представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер отметил при этом, что банк уже оказал Беларуси помощь в борьбе с коронавирусом и рассматривает запрос правительства на финансирование поддержки малого и среднего бизнеса, а также домохозяйств через социальные программы.





— Проанализировано раннее и позднее введение мер социального дистанцирования, и данные показывают, что страны, которые имеют самый мягкие последствия пандемии, это те, которые рано ввели достаточно жесткие меры. Беларусь входит в кризис, связанный с коронавирусом, уже имея сложную экономическую ситуацию. Этот кризис увязан с другими трудностями, последствиями налогового маневра, неэффективностью госпредприятий. Так что потенциал для масштабных финансовых вливаний в проблемные предприятия ограничен, — отметил Кремер.





Всемирный банк отмечает, что в последние годы вялый рост экономики Беларуси был отражением высокой концентрации структуры экспорта, что обернулось уязвимостью к колебаниям цен на энергоносители, отсрочке структурных реформ, связанных с неэффективными госпредприятиями, и высоким уровнем долларизации банковского сектора.





В 2019 году рост составил всего 1,2%, за чем последовало сжатие экономики на 0,3% в первом квартале 2020 года, поскольку временное прекращение поставок нефти из России привело к падению экспортной выручки на 16% год к году на фоне значительного сокращения экспорта нефтепродуктов и удобрений.





Учитывая сокращение притока денежных переводов и ослабление курса российского рубля, девальвация курса белорусского рубля к доллару составила почти 19% с начала года. Ослабление курса усилило давление на балансы предприятий, где кредиты в иностранной валюте составляют почти половину общего объема кредитования.





Для ограничения переноса девальвации на инфляцию были приняты меры административного характера. Ценовое давление усилилось, хотя и ненамного, при этом в марте инфляция достигла 4,9% (3 мес./3 мес. в годовом выражении с корректировкой на сезонность) по сравнению с минимальным уровнем в 4,1% в декабре.





Правительство установило лимит ежемесячного повышения цен на основные товары во втором квартале на уровне 0,5%. Однако рост реальной зарплаты в секторе госпредприятий в данный период не привязан к изменениям производительности труда, что в течение 2020 года может привести к давлению на инфляцию, вызванному ростом заработной платы. В январе-феврале 2020 года реальная зарплата выросла на 8,6%, в то время как производительность труда снижалась.





Снижение экономической активности в первом квартале негативно сказалось на доходах консолидированного бюджета. В первом квартале 2020 года доходы упали на 5,5% в реальном выражении в связи с резким снижением поступлений по налогу на прибыль и от внешнеэкономической деятельности, что привело к сокращению налоговых доходов на 1,5 процентного пункта ВВП.





При этом расходы увеличились в реальном выражении на 4,8%, что было обусловлено значительным ростом капитальных расходов и капитальных трансфертов организациям (39% в реальном выражении) и расходов на зарплату (12,5%), который частично компенсировался снижением процентных расходов и сдерживанием расходов на товары и услуг.









Структура госдолга создает валютный риск для государственных финансов, отмечают эксперты. Почти весь государственный и гарантированный государством долг (46,8% ВВП в 2019 году) выражен в валюте.





В 2020 году основная часть выплат по внешнему госдолгу приходится преимущественно на обязательства перед Россией (43% от общего объема) и погашение связанных кредитов, предоставленных Китаем (26% от общего объема), за чем следуют государственные валютные облигации, размещенные на внутреннем рынке.





В 2020 году Всемирный банк ожидает падение ВВП по крайней мере на 4%, и это самое значительное снижение за последние 25 лет, а в среднесрочной перспективе предполагается сохранение низких темпов экономического роста.





«Слабость экономики, которая проявляется во многих секторах, также создает большие фискальные риски условных обязательств в государственном секторе. Будет сохраняться нагрузка на госфинансы, учитывая предстоящие крупные выплаты по долгам, хотя недавно объявленная реструктуризация задолженности перед Россией кредита на АЭС позволит в некоторой степени снизить эту нагрузку», — констатировали в Банке.





Для закрепления устойчивости бюджета и привлечения дополнительных ресурсов для финансирования мер поддержки домашних хозяйств и предприятий в период восстановления после пандемии COVID-19 потребуется реформирование госфинансов, считают эксперты. Это включает рационализацию и повышение эффективности расходов в ключевых областях, в том числе сокращение поддержки убыточных госпредприятий, рационализация фонда оплаты труда в бюджетном секторе и сокращение налоговых льгот.





Риски экономического спада преобладают, резюмируют эксперты. Внутренние риски связаны с задержками в проведении важнейших реформ в банковском секторе и секторе государственных предприятий, которые необходимы для укрепления стабильности банковского сектора и повышения производительности в экономике, либо с неспособностью замедлить распространение COVID-19 внутри страны.





Внешние риски связаны с более глубоким, чем ожидалось, спадом в странах — торговых партнерах, в частности в России, и сохраняющейся волатильностью на мировых финансовых рынках, которая влияет на стоимость внешнего фондирования.





Ограничения, введенные для борьбы с пандемией в России, уже повлияли на экспорт Беларуси. Но даже после того, как они в конечном итоге будут ослаблены, при отсутствии улучшения ценовой конкурентоспособности и производительности белорусским экспортерам будет трудно восстановить свою долю рынка, учитывая усиление конкуренции со стороны российских компаний.





«Действенные и своевременные антикризисные меры (надежный, прозрачный эпиднадзор, сбалансированное использование социальных ограничений, повышение готовности системы здравоохранения и поддержка лиц и компаний, оказавшихся в сложной финансовой ситуации) позволят быстрее вернуться к нормальному функционированию», — заключает Банк.









Эти меры включают, в частности, укрепление систем социальной защиты, отсрочку уплаты взносов на социальное страхование и основных налогов, субсидирование кредитования и занятости, а также временное приостановление действия основных положений, регулирующих предпринимательскую деятельность, что может поддержать малые и средние предприятия.



