Беларусь просит у Всемирного банка еще денег
Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер сообщил, что белорусские власти сделали запросы в этот финансовый институт на получение ресурсов для поддержки малого и среднего бизнеса, а также на расширение соцподдержки.
"Мы рассматриваем эти обращения тщательным образом", - сказал Кремер.
Он напомнил, что до этого Всемирный банк одобрил сумму в €90 млн на борьбу с COVID-19. Деньги, в частности, пойдут на закупку ИВЛ, экипировки для медиков. Часть средств потратят на информационную активность. Все товары и услуги будут закупать через тендеры.
Источник: Office Life
17:38 26/05/2020
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