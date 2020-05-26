+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Беларусь просит у Всемирного банка еще денег

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер сообщил, что белорусские власти сделали запросы в этот финансовый институт на получение ресурсов для поддержки малого и среднего бизнеса, а также на расширение соцподдержки.

"Мы рассматриваем эти обращения тщательным образом", - сказал Кремер.

Он напомнил, что до этого Всемирный банк одобрил сумму в €90 млн на борьбу с COVID-19. Деньги, в частности, пойдут на закупку ИВЛ, экипировки для медиков. Часть средств потратят на информационную активность. Все товары и услуги будут закупать через тендеры.
Источник:  Office Life
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА, СЫХОДЗЬ – РАЗАМ З ЗАРАЗАЙ!
Канапацкая Ганна
О гибридном аншлюсе и менеджере «Газпрома»
Анатолий Шумченко
МОЯ ЦЕЛЬ!
Игорь Драко
Беспристрастно: внешний вид и голос кандидатов


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru