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Переизбыток предложения: "Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа"

"Газпром" остановил прокачку газа через польский участок газопровода "Ямал — Европа".


По данным оператора Gascade, принимающего энергоноситель на территории Германии, прокачка на этом отрезке упала с девяти миллионов киловатт-часов в воскресенье до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник, а к восьми утра вторника полностью прекратилась.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.

"Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях "качай или плати" делает маршрут через Беларусь и Польшу для "Газпрома" балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объемам", — рассказал он РИА Новости.

В то же время аналитик полагает, что долгосрочного прекращения транзита через польский участок ожидать не стоит: "Газпрому" необходимо сохранить все маршруты, чтобы быть готовым к потенциальному росту спроса в будущем, поэтому минимальные объемы газа все равно будут прокачивать.


Контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, теперь прокачка по отрезку "Ямала — Европы" проходит только по результатам аукционов. Так, на июнь было забронировано около 94% мощностей газопровода.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ранее сообщал, что, несмотря на истечение контракта с Варшавой, поставки газа по польскому участку так или иначе продолжат. 

В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранить объем поставок российского голубого топлива через ее территорию.
Источник: ria.ru
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