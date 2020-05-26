



По данным оператора Gascade, принимающего энергоноситель на территории Германии, прокачка на этом отрезке упала с девяти миллионов киловатт-часов в воскресенье до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник, а к восьми утра вторника полностью прекратилась.





Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.





"Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях "качай или плати" делает маршрут через Беларусь и Польшу для "Газпрома" балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объемам", — рассказал он РИА Новости.





В то же время аналитик полагает, что долгосрочного прекращения транзита через польский участок ожидать не стоит: "Газпрому" необходимо сохранить все маршруты, чтобы быть готовым к потенциальному росту спроса в будущем, поэтому минимальные объемы газа все равно будут прокачивать.









Контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, теперь прокачка по отрезку "Ямала — Европы" проходит только по результатам аукционов. Так, на июнь было забронировано около 94% мощностей газопровода.





Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ранее сообщал, что, несмотря на истечение контракта с Варшавой, поставки газа по польскому участку так или иначе продолжат.





В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранить объем поставок российского голубого топлива через ее территорию.