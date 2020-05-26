МАРТ запретил повышать цены на услуги образования, транспорта и связи
В Беларуси введен временный мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи.
Об этом сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада главе государства о ситуации на потребительском рынке страны.
"Мы пока приняли решение приостановить повышение запланированных тарифов на образование (вместе с Минобразования), на транспорт и связь", - сказал министр.
Отвечая на вопрос, как долго будет действовать данный мораторий, он пояснил, что МАРТ вернется к обсуждению этого вопроса по итогам июня.
"Если мы входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохраняется нормальной, то мы за то, чтобы повысить тарифы, которые были запланированы к повышению", - пояснил он.
Источник: belta.by
13:22 26/05/2020
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