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МАРТ запретил повышать цены на услуги образования, транспорта и связи

В Беларуси введен временный мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи.

Об этом сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада главе государства о ситуации на потребительском рынке страны.

"Мы пока приняли решение приостановить повышение запланированных тарифов на образование (вместе с Минобразования), на транспорт и связь", - сказал министр. 

Отвечая на вопрос, как долго будет действовать данный мораторий, он пояснил, что МАРТ вернется к обсуждению этого вопроса по итогам июня. 

"Если мы входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохраняется нормальной, то мы за то, чтобы повысить тарифы, которые были запланированы к повышению", - пояснил он.
Источник: belta.by
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