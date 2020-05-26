



Никому из обвиняемых мера пресечения не изменена, сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом расследования уголовного дела.





Фигуранты дела о взятках в сахарной отрасли были задержаны 24-25 января 2020 года, таким образом, расследование дела длится уже четыре месяца и столько же обвиняемые находятся под стражей в СИЗО КГБ в Минске.





Среди обвиняемых - четыре директора сахарных комбинатов, глава Белорусской сахарной компании, российский бизнесмен, бывший сотрудник ГУБОПиК МВД. Сроки расследования дела ранее уже продляли.





"Прокурором еще на два месяца продлены сроки расследования уголовного дела, обвиняемым оставлена мера пресечения В виде заключения под стражу", - сообщил Sputnik информированный источник.





Мера пресечения

По его словам, нельзя исключать того, что адвокаты обвиняемых подавали ходатайство об изменении меры пресечения.





"Не берусь утверждать, что абсолютно все адвокаты просили выпустить из СИЗО своих клиентов. Но ситуация с пандемией коронавируса могла стать основанием для того, чтобы защитники именно это обстоятельство положили в основу ходатайства об изменении меры пресечения", - сказал собеседник агентства.





В данной связи он сказал, что опытный адвокат "будет использовать любую возможность, чтобы убедить надзорный орган рассмотреть прошение об изменении меры пресечения, а тем более такую тему, как коронавирус".



Изоляция

Источник агентства также рассказал, что в СИЗО КГБ, как и в других СИЗО и исправительных учреждениях пенитенциарной системы, приняты определенные меры в связи с распространением COVD-19. По его словам, где-то полностью запрещены посещения адвокатов, где-то максимально ограничены контакты.





"Есть информация, что режим так называемой изоляции практически не коснулся фигурантов сахарного дела. Контакты адвокатов и обвиняемых полностью не прекращены, хотя и осуществляются не в том объеме и формате, как это было до пандемии", - рассказал собеседник агентства.





Большие объемы

По его словам, это может быть связано "с большими объемами материалов дела".





"Все-таки сроки расследования затягивать нельзя, следственные действия должны проводиться. Сроки расследования поджимают, поэтому и не было жесткой изоляции в связи с пандемией", - отметил источник.





Вместе с тем собеседник отметил, что адвокаты фигурантов "сахарного дела" ждут окончания пандемии коронавируса, чтобы в обычном режиме можно было их посещать в СИЗО КГБ.









Конец лета

"Что касается сроков окончания расследования, то можно с уверенностью сказать, что конец лета - это самый оптимистичный прогноз. Сейчас сроки продлены еще на два месяца", - сказал собеседник агентства.





КГБ до сих пор не сообщил, сколько человек задержаны и находятся под стражей по данному делу.





Ранее в телесюжете БТ, который готовился совместно с комитетом госбезопасности, была озвучена информация о том, что задержаны четыре директора сахарных заводов, сотрудник ГУБОПиК МВД полковник милиции Владимир Тихиня, глава Белорусской сахарной компании и российский бизнесмен.





Источники Sputnik на разных стадиях расследования называли цифру от 9 до 11 задержанных и взятых под стражу, также, по их данным, среди тех, кто проходит в качестве обвиняемых, могут быть женщины.