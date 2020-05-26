Росатом: коронавирус выявлен почти у 100 работников на стройке БелАЭС
Коронавирус выявлен у почти ста специалистов, работающих на строительстве Белорусской атомной станции - как у россиян, так и у белорусов.
Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении.
"На белорусской площадке, этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксированы положительные тесты. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика.
Все карантинные меры соблюдаются, но я прошу руководство АЭС еще дополнительно усилить работу. У нас там сейчас самая горячая пора — в течение ближайших недель мы планируем получить лицензию и выйти на физпуск, при этом максимально защищая и сберегая персонал", — сказал Лихачев.
Напомним, ранее соообщалось о подозрении на коронавирус у приехавших в апреле 15 россиян, но позже заявлялось, что россияне оказались якобы здоровыми: их тестировали несколько раз — и все тесты кроме первого были отрицательными.
Тогда были установлены контакты 1 уровня — это как раз около 100 человек. Однако о том, что эти люди больны, позже не сообщалось.
Белорусская АЭС возводится под Островцом по российскому проекту и за счет российского кредита.
Сроки пуска неоднократно сдвигались. Первоначально планировалось, что она будет запущена в 2018 году, сейчас по последней информации физический пуск первого энергоблока запланирован на июнь 2020 года.
"Белорусский партизан"
10:00 26/05/2020
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