Гуцериев купил Паритетбанк за величину капитала + 10% премии





Такая цифра прозвучала в телеграм-канале, ранее известном как «Хромой Бес».





Официально сообщалось, что Beristore Holdings Limited купила 99,83% уставного фонда банка, однако сумма сделки не называлась.





Названная сумма в 50 млн. может действительно являться реальной суммой сделки, поскольку в этом случае банк был продан за величину собственного капитала 112,426 млн. на 1 апреля 2020 года плюс примерно 10% премии.





Госкомимущество сообщило о сделке 22 апреля. Значит деньги переводились как минимум накануне: 21 апреля 2020 года при курсе НБРБ 2,4506. Таким образом величина собственного капитала на тот момент оплаты оценивалась в долларах в 45,88 млн.





В Беларуси не принято продавать банки с дисконтом, а продажа госбанка, как правило требует, доплаты сверху, в противном случае сделка просто не будет на самом верху.