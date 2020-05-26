+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Гуцериев купил Паритетбанк за величину капитала + 10% премии

Принадлежащая Саиду Гуцериеву, сыну близкого к Лукашенко Михаила Гуцериева, кипрская компания выкупила у государства Паритетбанк за 50 млн. долларов.


Такая цифра прозвучала в телеграм-канале, ранее известном как «Хромой Бес».

Официально сообщалось, что Beristore Holdings Limited купила 99,83% уставного фонда банка, однако сумма сделки не называлась.

Названная сумма в 50 млн. может действительно являться реальной суммой сделки, поскольку в этом случае банк был продан за величину собственного капитала 112,426 млн. на 1 апреля 2020 года плюс примерно 10% премии.

Госкомимущество сообщило о сделке 22 апреля. Значит деньги переводились как минимум накануне: 21 апреля 2020 года при курсе НБРБ 2,4506. Таким образом величина собственного капитала на тот момент оплаты оценивалась в долларах в 45,88 млн.

В Беларуси не принято продавать банки с дисконтом, а продажа госбанка, как правило требует, доплаты сверху, в противном случае сделка просто не будет на самом верху.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА, СЫХОДЗЬ – РАЗАМ З ЗАРАЗАЙ!
Канапацкая Ганна
О гибридном аншлюсе и менеджере «Газпрома»
Анатолий Шумченко
МОЯ ЦЕЛЬ!
Игорь Драко
Беспристрастно: внешний вид и голос кандидатов


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru