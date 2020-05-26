Не овцы, а пастухи. На чьих плечах на самом деле держится государство





В Беларуси, пожалуй, как ни в какой другой стране, распространен миф о сильном государстве. Мол, есть государство, которое откуда-то берет «государственные» деньги – и из своего кармана выплачивает белорусам пенсии, пособия и другие социальные выплаты.





В глазах многих жителей страны государство выглядит неким условным пастухом, который заботится о своем стаде, кормит его и защищает. Правда, при этом большинство белорусов не знают, сколько «шерсти» этот пастух состригает с каждой конкретной овцы.





По данным исследовательский центр BEROC, около 60% опрошенных белорусов признались, что не знают, сколько процентов от их зарплаты государство отчисляет в Фонд социальной защиты населения. А почти каждый десятый белорус считает, что «на пенсии» из их зарплаты отчисляется всего 1% (и это не удивительно, ведь именно эта цифра указана в расчетных по зарплате).





На самом деле в виде взносов ФСЗН белорусы перечисляют около 35% от своей ежемесячной зарплаты. Но делается это руками не самих работников, а нанимателей, чтобы большинство населения об этом не догадывалось.





Только вдумайтесь: в 2019 году бюджет фонда составил 15,9 миллиардов рублей, из которых 14,4 миллиарда составили эти самые обязательные страховые взносы. А поступления из республиканского бюджета покрыли лишь 7% от общей суммы.









Но это лишь одна цифра, о которой большинство белорусов не знает. Вторая – впечатляет еще больше.





Мало кто задумывается о том, что косвенные налоги, которые «прячутся» в ценах – это главный источник пополнения бюджета Беларуси. Согласно данным проекта Кошт урада, в первом квартале 2020 года около 43,8% налоговых доходов консолидированного бюджета были сформированы за счет НДС.





Налог на добавленную стоимость, который заложен в цену большинства товаров и услуг, удорожает их в среднем на 20%. По сути, белорусы содержат государство каждый раз, когда идут в магазин – но, опять же, не подозревают этого.





Возможно, если бы жители Беларуси оплачивали налог отдельно, собственными руками, стоя на кассе, как это делают рядовые американцы – возможно, в этот момент все бы поняли, что они вовсе не овцы, а именно пастухи. И могли бы потребовать отчет у тех, кто распоряжается их деньгами.