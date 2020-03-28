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Лукашенко предлагает после президентских выборов "раскрепостить" стройотрасль

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает отказаться от избыточного нормирования в стройотрасли, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметили в пресс-службе, во время посещения в пятницу ОАО "Белгипс" президент напомнил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам, пишет interfax.by

По его словам, после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу. "Надо раскрепостить там, где нужно", - подчеркнул Лукашенко.

"У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги", - сказал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что после пересмотра нормативов в стройотрасли безопасность людей  не должна пострадать: "Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное", - подчеркнул Лукашенко.
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