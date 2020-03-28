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В Пинске выявлена суперподделка 100-долларовой банкноты

В филиале банка города Пинска при пересчете кассы работником обнаружен денежный билет номиналом 100 долларов с признаками подделки.

Об этом пишет газета "Заря" со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

 Согласно выводам эксперта Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. В нем воспроизведены способы печати и элементы защиты, характерные для подлинных денежных билетов США аналогичного номинала и серии года выпуска. В данном случае речь идет о суперподделке, в экспертной практике такие денежные билеты встречаются редко.

 

По качеству и способам воспроизведения изображений они полностью соответствуют подлинным банкнотам.

 
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