"Транснефть" получила заявки компаний на поставку нефти в Белоруссию, но ни одно маршрутное поручение пока не оформлено", - сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает ТАСС





Как сегодня сообщил Reuters, между российскими нефтекомпаниями Беларусью возникли новые разногласия, которые сводятся к тому, что Беларусь хочет большую часть объема получать по-прежнему от компаний Гуцериева, в то время как российские компании настаивают на принципе равнодоступности, подразумевающем экспорт в каждом направлении в соответствии с добычей производителя.





Проблема осложняется тем, что Россия уходит на неделю выходных из-за экспансии коронавируса.