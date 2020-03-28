На рынке США возникли отрицательные цены на нефть. Как это?





Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать ее потребителям 19 центов за каждый баррель, вывезенный из хранилища. Эти данные подтверждает портал Oilmonster. По его данным, 26 марта цена восстановилась до $2 за баррель, при том что еще в конце февраля стоимость колебалась в районе $25–27.





Wyoming Asphalt Sour — сернистая нефть, добываемая в штате Вайоминг. Обычно ее используют для производства битума и асфальта. Из-за большого объема примесей, в первую очередь серы, ее сложно перерабатывать, что обуславливает ее значительно более низкую стоимость по сравнению с эталонными сортами Brent и WTI. Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.





«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она. В случае, если и эти меры не помогают, производителям приходится останавливать добычу.





Случаи ухода котировок нефти в минус уже случались в периоды нефтяных кризисов, например, в 2014–2016 годах. В начале 2016 года схожая с вайомингской низкокачественная нефть из Северной Дакоты также передавалась потребителям с доплатой. Компания Flint Hills Resources сообщала, что готова принять сорт нефти North Dakota Sour только в том случае, если ей доплатят по $0,5 за баррель.





Ситуация на биржевом рынке, где происходят торги фьючерсными поставками, и ситуация на рынке, где происходит физическое перемещение товара, отличается. Хотя фьючерсы на Brent и WTI закрепились на уровне выше $20 за баррель, стоимость неэталонных сортов нефти на физическом рынке намного ниже. Из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, падает спрос на нефтепродукты и нефтеперерабатывающие предприятия снижают объемы переработки. Это вынуждает продавцов, у которых нет возможности вывозить нефть танкерами, резко снижать стоимость сырья. Опрошенные Bloomberg нефтетрейдеры не исключают, что вскоре и на другие сорта сырой низкокачественной нефти может быть зафиксирована отрицательная цена. Уже сейчас Canadian Western Select торгуется на уровне ниже $5 за баррель, Oklahoma Sour — ниже $7.





Схожая ситуация сложилась в Венесуэле. В этой латиноамериканской стране падение спроса усугубляется введенными санкциями США, под которые могут попасть покупатели венесуэльской нефти. El Nuevo Herald со ссыл й на источники в отрасли писала, что в стране не хватает места в хранилищах, в связи с чем она вынуждена сокращать добычу до уровня 450 тыс. барр. в день. Стоимость нефти из Венесуэлы упала до $5–10 за баррель.





Падение цен продолжается после того, как 6 марта на совместном заседании ОПЕК с представителями стран, не входящих в картель, в том числе России, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Москва выступала за то, чтобы оставить добычу на том же уровне, а Эр-Рияд выступил за снижение объемов. В результате соглашение ОПЕК+ распалось и нефтяные котировки обрушились.