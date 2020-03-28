"Я среди обвиняемых оказался случайно. По корыстному оговору людей, единственная цель которых на текущий момент - получить снисхождение в рамках данного процесса", - сказал Покрышко. Ранее сегодня он назвал обвинение полностью надуманным и заявил, что "не согласен в полном объеме", передает БелТА.





Он пояснил, что из материалов уголовного дела так и не понял, откуда он брал деньги для взяток. Говоря о том, почему иные фигуранты указывают, что получали от него взятки, Покрышко предположил, что, наверное, оговаривают.





С его слов, впервые информация о том, что "Солидекс" разбрасывается деньгами, появилась от Подгорного. Покрышко рассказал, что по делу был допрошен директор "Солидекса" Иванов, который проходит свидетелем. Тот, как указывает Покрышко, недолюбливал Касперовича. Однако, по мнению Покрышко, Касперович мог рассказывать своему другу и коллеге Подгорному о том, что Иванов передавал ему деньги - чтобы повысить свою значимость в глазах Подгорного.





"А уже после досудебного соглашения Касперович сказал, что деньги дал ему Покрышко", - отметил фигурант. Иванов же, по его словам, вообще игнорировал Касперовича.





"Все эти действия со стороны Касперовича я расцениваю как месть Иванову", - указал Покрышко.





Он добавил, что замечал зависть к своему достатку со стороны Касперовича. Показания о том, что Касперович получал от него деньги, тот, по мнению Покрышко, дал, чтобы выполнить условия досудебного соглашения и получить максимально возможное снисхождение.





"Я никаких денег не передавал. Никакого сговора с Касперовичем у меня не было и быть не могло", - заявил Покрышко.





Целью же показаний Сиводедова, с его слов, является желание скрыть источники происхождения денежных средств. Как считает Покрышко, они, возможно, продолжают работать и могут находиться за пределами страны.





Со слов фигуранта, ни Касперович, ни Подгорный, ни Сиводедов не заслуживали взяток. А "Солидекс" не нуждался в их услугах.



