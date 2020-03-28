



Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, передает Укринформ





"Сегодня я подписал президентский меморандум, приказав министру здравоохранения применить все полномочия, которые предоставляет закон о военном производстве, чтобы требовать от компании General Motors принять и выполнить в приоритетном порядке контракты на производство аппаратов для вентиляции", - отметил Трамп.





Он добавил, что предварительные переговоры с GM относительно способности компании поставлять это оборудование "были результативными", однако меры борьбы с коронавирусом требуют решительных шагов, без проволочек.





"Сегодняшнее решение поможет обеспечить быстрое производство аппаратов, которые спасут жизнь американцев", - подчеркнул президент США.





Количество больных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки превысило 100 тысяч.