Трамп обязал General Motors производить аппараты ИВЛ по условиям военного положения
Президент США Дональд Трамп воспользовался особыми полномочиями и распорядился привлечь компанию General Motors для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, передает Укринформ.
"Сегодня я подписал президентский меморандум, приказав министру здравоохранения применить все полномочия, которые предоставляет закон о военном производстве, чтобы требовать от компании General Motors принять и выполнить в приоритетном порядке контракты на производство аппаратов для вентиляции", - отметил Трамп.
Он добавил, что предварительные переговоры с GM относительно способности компании поставлять это оборудование "были результативными", однако меры борьбы с коронавирусом требуют решительных шагов, без проволочек.
"Сегодняшнее решение поможет обеспечить быстрое производство аппаратов, которые спасут жизнь американцев", - подчеркнул президент США.
Количество больных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки превысило 100 тысяч.
08:43 28/03/2020
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