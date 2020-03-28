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Трамп обязал General Motors производить аппараты ИВЛ по условиям военного положения

Президент США Дональд Трамп воспользовался особыми полномочиями и распорядился привлечь компанию General Motors для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких.


Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, передает Укринформ.

"Сегодня я подписал президентский меморандум, приказав министру здравоохранения применить все полномочия, которые предоставляет закон о военном производстве, чтобы требовать от компании General Motors принять и выполнить в приоритетном порядке контракты на производство аппаратов для вентиляции", - отметил Трамп.

Он добавил, что предварительные переговоры с GM относительно способности компании поставлять это оборудование "были результативными", однако меры борьбы с коронавирусом требуют решительных шагов, без проволочек.

"Сегодняшнее решение поможет обеспечить быстрое производство аппаратов, которые спасут жизнь американцев", - подчеркнул президент США.

Количество больных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки превысило 100 тысяч.
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