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В США раскупили почти все золото

В США раскупили почти все золото. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Американские инвесторы и банкиры столкнулись с нехваткой золотых слитков и монет.

Сообщается, что дилеры либо все распродали, либо временно закрыты. Credit Suisse Group AG, которая чеканит слитки с 1856 года, сообщила клиентам, чтобы те не спрашивали наличие слитков у нее. В Лондоне, Великобритании, банкиры пытаются нанять военные грузовые самолеты для доставки своих золотых слитков на нью-йоркские биржи.


Также сообщается, что банкиры с Уолл-стрит обратились к канадскому королевскому монетному двору за помощью. Канаду попросили увеличить производство золота для отправки в США.

Цена фьючерсов на золото в Соединенных Штатах выросла почти на 9 процентов, до 1,6 тысячи долларов за тройскую унцию на этой неделе и достигла семилетнего максимума, пишет lenta.ru
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