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Mastercard повысил лимит для бесконтактной оплаты без ПИН-кода

Mastercard объявила о намерении способствовать повышению во многих странах Европы суммы, до которой не требуется вводить ПИН-код при бесконтактных платежах.

Новый подход реализуется в 29 странах, что в конечном итоге позволит значительно облегчить возможность совершать покупки людям во всем регионе, поясняют в компании.

Беларусь также в списке. Сейчас в одно касание картой можно оплатить покупку без ввода ПИН-кода на сумму до 20 рублей, после введения нового подхода сумма увеличится до 100 рублей.

Для сравнения, в Германии, Нидерландах, Греции, Латвии, Литве, Эстонии лимиты увеличатся с 25 до 50 евро, в Португалии, Испании, Кипре – с 20 до 50 евро.
Belmir.by
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