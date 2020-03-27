Mastercard повысил лимит для бесконтактной оплаты без ПИН-кода

Новый подход реализуется в 29 странах, что в конечном итоге позволит значительно облегчить возможность совершать покупки людям во всем регионе, поясняют в компании.





Беларусь также в списке. Сейчас в одно касание картой можно оплатить покупку без ввода ПИН-кода на сумму до 20 рублей, после введения нового подхода сумма увеличится до 100 рублей.





Для сравнения, в Германии, Нидерландах, Греции, Латвии, Литве, Эстонии лимиты увеличатся с 25 до 50 евро, в Португалии, Испании, Кипре – с 20 до 50 евро.