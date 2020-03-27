Oops! В стране с самыми большими запасами нефти закончился бензин





Однако всему приходит конец, и теперь в Венесуэле начался острейший дефицит топлива, который вместе с эпидемией коронавируса может привести к серьезным переменам в государстве, пишет kp.by





Легкое беспокойство у жителей страны началось еще на прошлой неделе, когда стали массово закрываться заправки. При этом местные оппозиционные СМИ и соцсети подогревали панику, заявляя о паре работающих на всю столицу станций.





АЗС действительно не так много, но они функционируют в каждом районе, хотя огромные очереди и создают апокалиптическую картину. Один "счастливец" рассказал, что отстоял "всего лишь" около часа, что по нынешним временам не так уж и много.





Проблема с бензином стоит перед венесуэльцами уже несколько лет, ведь практически все местное производство автомобильного топлива развалено. При этом в стране в свое время существовала весьма развитая система нефтеперерабатывающих предприятий, включая комплекс Парагуана, который считался одним из крупнейших в мире и самым большим в Западном полушарии.





Теоретически, все заводы могут перерабатывать ежедневно по 1,3 миллиона баррелей "черного золота", однако из-за хронического недофинансирования система НПЗ функционирует только на 10 процентов. Причина проста - денег на новые запчасти у властей нет, а многие квалифицированные инженеры уволились и уехали за рубеж.





В результате в сутки Венесуэла может производить только 70 тысяч баррелей бензина, при том что ее потребность в два раза больше. Долгое время Боливарианская Республика покупала недостающий объем топлива у США, но после введенных в 2019 году санкций этот канал закрылся.





Сейчас, по данным энергетических информагентств, горючее в страну в основном поставляют "Роснефть" и испанская "Repsol", но новые ограничения Вашингтона и падение цен на нефть практически лишили Каракас средств и возможности приобретать бензин за рубежом.





Пока Венесуэлу спасает карантин, введенный из-за коронавируса. Благодаря перекрытиям трасс и постоянной проверке документов большая часть жителей предпочла не выезжать без особой нужды на дорогу, чем позволила правительству сэкономить драгоценное топливо.





Впрочем, особенно настораживает, что дефицит ощущается уже и в Каракасе. Раньше власти старались до последнего держать ситуацию в столице под контролем, обеспечивая мегаполис бензином зачастую в ущерб регионам. Однако, как говорят в местных соцсетях, если проблемы начались уже в главном городе страны, то в дальних частях обстановка должна быть еще тяжелее.









Выехать за пределы Каракаса у меня не получилось из-за карантина, но от знакомых из других штатов поступают тревожные вести. Во многих регионах теперь сложно заправиться даже за долларовую взятку.





Бензин там отпускают только военным и полиции, а также грузовикам, перевозящим продовольствие и медикаменты. А если гражданские все-таки пытаются купить себе "в обход", то ценник достигает огромных по местным меркам размеров.





Например, по слухам, в районе озера Маракайбо, которое считается "колыбелью" нефтяной промышленности страны, литр топлива продают за 3-4 доллара.





Надо понимать, что вопрос с заправкой для венесуэльцев стоит весьма остро, особенно в сельских районах, ведь основной тип автомобилей в этих местах — огромные внедорожники, буквально пожирающие топливо.





Даже далекие от состоятельности граждане всегда отдавали предпочтение этой категории машин, пусть даже и 20-30-летней старости, благо в свое время Уго Чавес выделял щедрые субсидии на обновление автопарка.





Причина выбора такого транспорта проста — фактически бесплатный бензин разучил местных жителей думать о средстве передвижения в категориях "экономичность" и "экологичность". Так что теперь эти "монстры", потребляющие десятки литров горючего, доставляют немало хлопот своим хозяевам.





При этом власти и не особо скрывают проблемы. Например, руководитель главного штаба по газу и топливу (это официальное название должности!) штата Карабобо генерал Хосе Парада прямо предупредил, что из 98 АЗС, которые контролирует его ведомство, работать будут только 2 станции.





Впрочем, правительству еще "повезло", ведь за последние 7 лет потребление автомобильного топлива сократилось на 62 процента. Причина банальна — из страны уехали сотни тысяч жителей, а у многих оставшихся граждан нет денег на ремонт машин, поэтому они были вынуждены поставить их в гараж.





И даже в такой ситуации по всей Венесуэле регулярно возникают проблемы с бензином. В приграничных с Колумбией штатах очереди традиционно растягиваются на многие километры, ведь большая часть заправленного горючего контрабандой идет к соседям, где бензин отпускают по рыночным ценам.





Надо понимать, что бензин в Венесуэле — больше, чем бензин. Долгое время топливо было одним из главных индикаторов стабильности в Боливарианской Республике, а любые покушения на его цену (то есть разговоры об отмене субсидий) воспринимались как предвестник революции.





В последние несколько месяцев в сети Интернет активно бродят слухи о намерениях властей повысить стоимость бензина на АЗС до рыночных показателей, что фактически лишит значительную часть граждан, в особенности за пределами крупных городов, возможности доехать до места работы.









Так что текущий бензиновый кризис вполне может перерасти в нечто большее для Венесуэлы.