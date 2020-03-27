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Доллар лихорадит. Евро обновил рекорд

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу завершились снижением доллара до минимума за неделю. Евро и российский рубль подорожали и потянули за собой валютную корзину, стоимость которой выросла на 0,13%.

За текущую неделю корзина валют подорожала на 1,29%, а с начала марта на 6,78%.

Курс доллара упал на 0,0146 BYN до 2,5754 BYN/USD и оказался на минимуме за 7 дней.

Кус евро поднялся на 0,0084 BYN до 2,8371 BYN/EUR и оказался на новом абсолютном максимуме. Предыдущий рекорд продержался всего четыре дня. С начала марта планка рекорда поднялась уже пятый раз, а до этого рекорд держался более четырёх лет.

Курс российского рубля вырос на 0,0164 BYN до 3,3121 BYN/100 RUB.

Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Текущую неделю белорусский рубль завершил девальвацией ко всем основным валютам:

доллар +0,0163 BYN (+0,64%);
евро +0,0750 BYN (+2,72%);
сотня российских рублей +0,0361 BYN (+1,10%);
корзина валют +1,29%.


Накопительный итог с начала марта 2020

В сравнении с началом месяца весьма значительно подорожали доллар и евро, немного подешевел российский рубль:

доллар +0,3363 BYN (+15,02%);
евро +0,3696 BYN (+14,98%);
сотня российских рублей −0,0285 BYN (−0,85%);
корзина валют +6,78%.


Величайшая депрессия в США?

Шоковым ростом безработицы ударила эпидемия коронавируса по экономике США. Количество обращений за пособиями по безработице превысило 3,3 млн. Это в 4–5 раз больше, чем в период кризиса 2008 года.

Число заявок выросло на 1064% по сравнению с предыдущей «спокойной» неделей. Скачок роста безработицы стал максимальным за всю историю доступной статистики (53 года). Это результат карантинных мер и остановки, бизнеса.

Центробанк России

Российский рубль сегодня укрепился к доллару и евро на торгах Московской биржи. Так, к 11–30 средневзвешенная стоимость доллара упала почти на рубль до 77,73 российских рублей, аналогичный курс евро снизился до 85,68 российских рублей.
Источник: select.by
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