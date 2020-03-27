Доллар лихорадит. Евро обновил рекорд

За текущую неделю корзина валют подорожала на 1,29%, а с начала марта на 6,78%.





Курс доллара упал на 0,0146 BYN до 2,5754 BYN/USD и оказался на минимуме за 7 дней.





Кус евро поднялся на 0,0084 BYN до 2,8371 BYN/EUR и оказался на новом абсолютном максимуме. Предыдущий рекорд продержался всего четыре дня. С начала марта планка рекорда поднялась уже пятый раз, а до этого рекорд держался более четырёх лет.





Курс российского рубля вырос на 0,0164 BYN до 3,3121 BYN/100 RUB.





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Текущую неделю белорусский рубль завершил девальвацией ко всем основным валютам:





доллар +0,0163 BYN (+0,64%);

евро +0,0750 BYN (+2,72%);

сотня российских рублей +0,0361 BYN (+1,10%);

корзина валют +1,29%.



Накопительный итог с начала марта 2020

В сравнении с началом месяца весьма значительно подорожали доллар и евро, немного подешевел российский рубль:





доллар +0,3363 BYN (+15,02%);

евро +0,3696 BYN (+14,98%);

сотня российских рублей −0,0285 BYN (−0,85%);

корзина валют +6,78%.









Величайшая депрессия в США?

Шоковым ростом безработицы ударила эпидемия коронавируса по экономике США. Количество обращений за пособиями по безработице превысило 3,3 млн. Это в 4–5 раз больше, чем в период кризиса 2008 года.





Число заявок выросло на 1064% по сравнению с предыдущей «спокойной» неделей. Скачок роста безработицы стал максимальным за всю историю доступной статистики (53 года). Это результат карантинных мер и остановки, бизнеса.





Центробанк России

Российский рубль сегодня укрепился к доллару и евро на торгах Московской биржи. Так, к 11–30 средневзвешенная стоимость доллара упала почти на рубль до 77,73 российских рублей, аналогичный курс евро снизился до 85,68 российских рублей.