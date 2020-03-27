Балыкин: Предпринимателям не стоит надеяться на"батьку"

Об этом заявил 26 марта премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совмина, сообщает сайт ECONEWS.BY со ссылкой на пресс-службу правительства. Каких же мер ждать бизнесу и насколько они окажутся эффективными?





Прежде всего отметим, что никаких конкретных нормативных актов в поддержку бизнеса белорусское руководство пока не издало. В отличие от наших западных и восточных соседей, обнародовавших конкретные меры по поддержке бизнеса в условиях карантина и снижения деловой активности, отечественные руководители пока ограничиваются обещаниями и сбором предложений.





Да и первые лица нашего государства пока демонстративно игнорируют опасность, обвиняя другие страны в паникерстве.





Попробуем все же предположить, какие меры поддержки бизнеса могут быть предприняты, основываясь на предложениях бизнес-союзов и высказываниях высоких чиновников.





Для начала определим отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса. Самыми уязвимыми по понятным причинам оказались туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и т.п.





Тяжелее всего приходится малым предприятиям – ведь у них нет «подушки безопасности» и любое ухудшение конъюнктуры, чаше всего, снижает их выручку.





Часть европейских государств решила поддержать малый бизнес и выделила ему безвозмездные дотации из бюджета на оплату текущих платежей. По понятным причинам белорусский бизнес на подобный сценарий рассчитывать не может.





Наиболее реальная форма поддержки предпринимателей в наших условиях – это снижение ставок арендной платы, отсрочка уплаты налогов и взносов в ФСЗН, а также мораторий на проверки.





Возможно и очень желательно признать эпидемию форс-мажорными обстоятельствами, дабы предприниматели не выплачивали своим клиентам и контрагентам штрафные санкции за нарушение обязательств.





Попробуем проанализировать насколько действенными окажутся подобные меры.





Признание эпидемии форс-мажором, без сомнения стало бы спасением для туристических и транспортных компаний. Строго говоря, к форс-мажорным обстоятельствам можно отнести не саму пандемию, а ее последствия – например прекращение транспортного сообщения, карантин и т.п.





И подтверждаться они должны компетентной организацией страны, в которой форс-мажор произошел.





Кроме того, оценку таким обстоятельствам будет давать суд в каждом конкретном случае. И каждый раз предпринимателям придется доказывать, что исполнению обязательств препятствовала непреодолимая сила, а это не так уж и просто, особенно для малого бизнеса.





Что касается моратория на проверки, то он вполне реален. Да и накал страстей с проверками в Беларуси в последние несколько лет несколько остыл.





«Налоговые каникулы» в условиях пандемии вполне реальный, но обоюдоострый инструмент. Перенеся сроки уплаты налогов и платежей в ФСЗН, государство может снизить остроту проблемы, вернее, перенести ее решение на более поздний срок.





И в этом есть определенный риск – ведь если денег нет сейчас, то никто не гарантируют, что они появятся в будущем. И если деньги в будущем не появятся, то ком проблем просто-напросто нарастет.





С переносом платежей в фонд соцзащиты тоже не все просто. Дело в том, что наличие страхового стажа у работников прямо связано с уплатой взносов в ФСЗН нанимателем. Проще говоря, если наниматель не делает взносы, работник теряет страховой стаж.





Возникает закономерный вопрос, за какой период будет начислен страховой стаж работнику, если наниматель уплатит взносы в ФСЗН в некотором отдаленном или даже не очень отдаленном будущем?





Ситуация усугубляется еще и тем, что с прошлого года сведения о страховом стаже и размере заработка подаются нанимателями ежеквартально. Итак, если взносы за первый квартал, будут уплачены нанимателем в четвертом, то за какой период будет начислен страховой стаж работникам?





Ответ на этот вопрос требует разъяснения, ведь в условиях постоянно повышающейся минимальной продолжительности страхового стажа для начисления пенсий, потеря даже нескольких месяцев страхового стажа может оказаться роковой для будущего пенсионера.





И что будет, если наниматель вовсе не уплатит взносы в ФСЗН, например, уйдя в банкротство.





Также вполне реальным является послабления по арендной плате. Во всяком случае на сайте Госкомимущества сказано, что «рассматривается возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины».





Однако, подобные послабления могут коснуться лишь тех субъектов хозяйствования, которые арендуют недвижимость у государственных и полугосударственных организаций.





Но значительная часть предпринимателей арендуют офисные и торговые площади у частных коммерческих организаций. Участь таких арендаторов сегодня тяжелее – арендные ставки зачастую привязаны к иностранной валюте, да и государственные указания на частные правоотношения не распространяются.





Поэтому «арендные послабления» в этом случае возможны только по соглашению сторон.





И наконец затронем вопрос так называемых кредитных каникул, ведь предоставить их планируются не только гражданам, но субъектам хозяйствования. Отметим, прежде всего, что вопрос отсрочек и рассрочек кредитов коммерческих банков являются опять-таки частными правоотношениями и государство может только рекомендовать, но не приказывать.





И надо понимать, что коммерческие банки своего не упустят в любом случае и неполученное сегодня компенсируют завтра. А будет ли это самое завтра и, тем более, будет ли это завтра светлым никто не гарантирует.





Из всего вышесказанного сделаем простой и незатейливый вывод. В трудную минуту бизнесу необходимо рассчитывать в основном на свои силы. Поддержка от государства, если таковая и будет, окажется скорей всего довольно скромной и весьма относительной.