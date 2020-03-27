Масштабный сдвиг в распределении активов, поскольку инвесторы пересматривают свои портфели в конце квартала, вряд ли может прервать тенденцию к укреплению доллара. JPMorgan Chase & Co. прогнозирует, что пенсионные и другие инвестиционные фонды должны направить миллиарды на покупку акции, чтобы противостоять историческому падению, которое резко снизило долю акций в их портфелях, при этом Wells Fargo & Co. указала, что эти действия произойдут на фоне продажи облигаций.





Но любое улучшение настроений в связи с ростом акций может быстро прекратиться, так как инвесторы анализируют множество данных из США, которые наверняка будут ужасными после того, как экономическая активность остановится.





В свою очередь, сила доллара сама по себе усиливает сдерживающие факторы роста Америки, нанося очередной удар по многонациональным компаниям, которые уже столкнулись с остановкой предприятий и торговли.





Все это говорит о большей выгоде для американской валюты. Транши денежной поддержки Федеральной резервной системы и фискальный пакет США на сумму 2 трлн долл. США не смогли затормозить глобальное накопление долларов. Опционные индикаторы волатильности акций и облигаций достигли максимумов, которых не было со времен финансового кризиса, а индекс S&P 500 упал на 16%. Индекс Bloomberg Barclays для доходности казначейских облигаций США вырос на 2.3% до 24 марта, в течение месяца, когда доходность 10- и 30-летних облигаций достигла рекордно низкого уровня.





«Мы не думаем, что уже видели дно в этом кризисе или максимумы в долларе США», — сказал Зак Пандл, со-руководитель стратегии по глобальному рынку валют и развивающимся рынкам в Goldman Sachs Group Inc. «Учитывая внезапную остановку экономики, в ближайшие пару недель может случиться некоторый шок от поступающих данных. Доллар по-прежнему будет извлекать выгоду из бегства инвесторов в защитные активы и других факторов, которые его поднимают».





Индекс доллара Блумберга снизился примерно на 2% с тех пор, как 23 марта достиг рекордного максимума, завершив 10-дневное ралли. Он остается в 7% от минимума, достигнутого в этом месяце 9 марта.





Рекордный пакет экономических стимулов в США все еще может потерпеть неудачу из-за споров, что необходимо для поддержки компаний и американцев, сильно пострадавших от коронавируса. Экономисты говорят, что США ждет резкий спад, при этом некоторые прогнозируют, что валовый внутренний продукт покажет максимальное сокращение с квартальных отчетов в 1947 году.





«Мы ждем серию ужасных экономических показателей, и это приведет к увеличению потоков в доллар, даже с учетом возможных эффектов восстановления баланса на конец квартала», — сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex. «Учитывая, что в глобальных кредитных цепочках более 12 триллионов долларов США финансируется в долларах, денежной и фискальной поддержки недостаточно для удовлетворения спроса».





По данным Банка международных расчетов, по состоянию на сентябрь объем номинированного в долларах долга заемщиков из других стран, за исключением банков, увеличился до рекордных 12.1 трлн. Это составляет почти 14% мирового ВВП по сравнению с 10% в 2009 году. Экономисты ждут, что США столкнутся с наихудшим квартальным сокращением.





Тем не менее, для Николаоса Панигирцоглу, стратега JPMorgan, смещение активов в ближайшие месяцы назад в акции будет достаточно мощным, чтобы ослабить некоторую силу доллара. Он считает, что худшее из мировых финансовых стрессов и розничных панических распродаж уже позади, что позволяет менеджерам фондов начать перебалансировать свои портфели.





Неистовство во время принудительной продажи акций в этом месяце приведет к притоку около 850 миллиардов долларов обратно в акции, чтобы сохранить доли распределения активов в портфелях на разумном уровне, говорит он.





«Траектория доллара изменилась», — сказал Панигирцоглу по телефону.





Не все согласны с тем, что меры сдерживания распространения вспышки коронавируса заставит крупнейшую экономику мира остановиться, что это приведет к закрытию предприятий, которые, в свою очередь, готовы сократить миллионы рабочих мест. Оценки валового внутреннего продукта широко варьируются, но большинство экономистов ожидают, что за резким падением во втором квартале последует отскок во второй половине года, когда пандемия стихнет.





Экономисты Морган Стэнли прогнозировали в воскресенье, что американский ВВП будет падать на 30.1% год к году с апреля по июнь. По их словам, это приведет к росту безработицы в среднем до 12.8%.





В четверг отчет по заявкам на пособие по безработице даст возможность взглянуть на последствия закрытия предприятий. Прогнозируемый рост числа заявок составляет более 1.6 миллиона на неделе, закончившейся 21 марта, после скачка на предыдущей неделе. Уже на этой неделе показатели делового доверия в США и для мировой промышленности и услуг упали.





Федеральная резервная система уже расширила свои линии долларового свопа для иностранных центральных банков и поддерживает как взаимный фонд как денежный рынок, так и рынки коммерческих бумаг, где предприятия обращаются за краткосрочным кредитом. Но, несмотря на множество действий, взятых из сборника пьес 2008 года, ей еще предстоит пораскинуть мозгами при решении вопроса нехватки долларового финансирования.





Себастьян Гали, старший макро-стратег и аналитик Nordea Investment Funds SA в Люксембурге считает, что доллар поднимется до достаточно высоких уровней, чтобы спровоцировать американское вмешательство, чтобы ослабить его, хотя он ожидает, что любые такие действия окажутся безуспешными. Пандл из Goldman также повысил риск валютной интервенции США против роста доллара.





«Реальность такова, что США могут вмешаться только для того, чтобы провести красную черту, даже если это чрезвычайно неэффективный инструмент», — сказал Гали. «Доллар, вероятно, останется относительно стабильным».





Вольфганг Кестер, старший специалист по стратегии в Kyriba, фирме, которая консультирует компании по способам использования технологических инструментов для управления рисками, в том числе колебаниями валютных курсов, говорит, что многие транснациональные корпорации США получат удар в результате роста курса доллара в этом квартале.





«Сумма убытков компаний, связанных с валютными рисками в первом квартале, должна быть огромной», — сказал Кестер.





И с историей в качестве гида, можно сказать, есть место для нового падения акций. В среднем, акциям потребуется полтора года, чтобы восстановиться после распродажи. В этом месяце S&P упал примерно на 35% с рекордно высокого уровня, установленного в феврале. Между тем доходность облигаций, хотя и восстанавливается с рекордных минимумов, все еще исторически низкая. Доходность 10-летних казначейских облигаций остается на уровне 0.9%, а 30-летняя — чуть выше 1.4%. Вряд ли что-то из этого ухудшит аппетит к доллару, пока пандемия продолжает распространяться.





Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка — эпицентра пандемии коронавируса в США — в четверг заявил, что пакет мер стимулирования администрации был «шагом в ведро» что касается помощи его штату.





«Реальное изменение курса доллара произойдет, когда мы увидим эту рецессию», — сказал Алессио-де-Лонгис, старший портфельный менеджер Invesco Investment Solutions.





Лиз Капо Маккормик в Нью-Йорке, Эшли Воррачате в Лондоне, Bloomberg