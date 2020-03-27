Шаг к продаже земли иностранцам? Правительство Беларуси намерено принять решение о передаче в концессию сельхозземель
Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение притока иностранных инвестиций в сферу сельхозпроизводства, в том числе путем передачи в концессию или в долгосрочную аренду сельскохозяйственных земель.
Это предусмотрено планом мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси на среднесрочную перспективу, который утвержден первым заместителем премьер-министра Дмитрием Крутым.
"Привлечение частных инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе путем рассмотрения возможности передачи сельскохозяйственных земель в аренду или концессию", - предусмотрено одним из пунктов плана.
Планируется, что соответствующие предложения до конца 2020 года в правительство направят Минэкономики, Госкомимущество и облисполкомы.
Кроме того, во втором квартале правительство планирует рассмотреть предложения ведомств и сформировать перечень приоритетных инвестиционных предложений по созданию новых или модернизации имеющихся производств в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с участием иностранного капитала.
11:46 27/03/2020
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