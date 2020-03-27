Это предусмотрено планом мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси на среднесрочную перспективу, который утвержден первым заместителем премьер-министра Дмитрием Крутым.





"Привлечение частных инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе путем рассмотрения возможности передачи сельскохозяйственных земель в аренду или концессию", - предусмотрено одним из пунктов плана.





Планируется, что соответствующие предложения до конца 2020 года в правительство направят Минэкономики, Госкомимущество и облисполкомы.





Кроме того, во втором квартале правительство планирует рассмотреть предложения ведомств и сформировать перечень приоритетных инвестиционных предложений по созданию новых или модернизации имеющихся производств в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с участием иностранного капитала.