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Шаг к продаже земли иностранцам? Правительство Беларуси намерено принять решение о передаче в концессию сельхозземель

Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение притока иностранных инвестиций в сферу сельхозпроизводства, в том числе путем передачи в концессию или в долгосрочную аренду сельскохозяйственных земель.

Это предусмотрено планом мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси на среднесрочную перспективу, который утвержден первым заместителем премьер-министра Дмитрием Крутым.

"Привлечение частных инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе путем рассмотрения возможности передачи сельскохозяйственных земель в аренду или концессию", - предусмотрено одним из пунктов плана.

Планируется, что соответствующие предложения до конца 2020 года в правительство направят Минэкономики, Госкомимущество и облисполкомы.

Кроме того, во втором квартале правительство планирует рассмотреть предложения ведомств и сформировать перечень приоритетных инвестиционных предложений по созданию новых или модернизации имеющихся производств в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с участием иностранного капитала.
Интерфакс
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