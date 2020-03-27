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Бывший пивзавод в Гродно наконец продали с аукциона

Владельцем комплекса зданий бывшего пивзавода в Гродно сегодня стала совместная белорусско-польская компания, которая заплатила за объект более 1,3 млн рублей.

«Учредители компании с белорусской стороны — бизнесмены, которые работают в Гродно довольно давно. Со стороны Польши — деловые люди, которые владеют в Польше сетью отелей и ресторанов», — рассказал заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик. По условиям торгов инвестору отводится четыре года с момента заключения договора купли-продажи, чтобы начать в обновленном здании коммерческую деятельность.

Пока планы нового собственника не разглашаются. Условия аукциона разрешают переделать здания под «объекты производственно-общественного, производственно-делового, административно-производственного назначения».
Officelife.media
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