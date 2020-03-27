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БелВЭБ приостановит пополнение некоторых валютных вкладов

Банк БелВЭБ решил приостановить пополнение срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в долларах, евро и российских рублях. Речь именно о тех вкладах, которые заключены со 2 октября 2017 года в офисах, а в системах дистанционного обслуживания — с 3 мая 2018 года.

Это ограничение заработает с 27 марта 2020 года. Нельзя будет пополнить такие вклады наличными во всех кассах, обменных пунктах, на рабочих местах, оборудованных электронным кассиром и темпокассой, а также в банке. Кроме того, нельзя их пополнить через безналичный перевод в офисах со счетов, открытых в банке.

БелВЭБ — это дочерний банк российской госкорпорации «ВЭБ.РФ». Он входит в число системно значимых для банковской системы Беларуси.
Officelife.media
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