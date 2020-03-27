Почему белорусы из чистых продавцов валюты стали ее покупателями

По данным Национального банка Беларуси, население в январе-феврале 2020 г. купило на чистой основе 172,8 млн долларов в эквиваленте (с учетом безналичных операций), а субъекты хозяйствования – 309,4 млн долларов.





Александр Муха. Почему население от чистой продажи валюты перешло к чистой покупке валюты, проанализировал аналитик





1. Сократились сбережения «из-под матрасов»





Население в 2015-2019 гг. продало на чистой основе 8,788 млрд долларов наличной валюты, которая ранее хранилась «под матрасом». Можно ожидать снижения предложения наличной валюты из этого источника на внутреннем валютном рынке Беларуси в 2020 году.





2. Уменьшаются валютные поступления от трудовых мигрантов





Одним из источников регулярного пополнения неорганизованных валютных сбережений населения являются поступления от трудовых мигрантов, работающих в России. Как прогнозирует эксперт, экономический спад в России вкупе с резкой девальвацией российского рубля в 2020 г. приведет к дальнейшему уменьшению валютных поступлений от трудовых мигрантов, работающих в России, и, как следствие, к сокращению предложения наличной валюты на внутреннем валютном рынке Беларуси.





Переводы денег от работающих в России белорусов сократились до минимума





3. Повышаются денежные доходы населения





Повышение денежных доходов населения также способствует увеличению чистого спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц.





По расчетам BusinessForecast.by, денежные доходы населения в долларовом эквиваленте в 2019 г. увеличились на 3,410 млрд долларов (или на 9,6%) до 39,087 млрд долларов. При расчете использовался средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к доллару США на внутреннем валютном рынке: в 2018 г. – 2,0402 рубля за доллар, а в 2019 г. – 2,0887 рубля за доллар.





При этом средняя начисленная зарплата белорусских работников (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г. на 9,7% – с 476,1 до 522,3 доллара.









Но с учетом начавшегося экономического спада в Беларуси и девальвации белорусского рубля к доллару США можно ожидать снижения денежных доходов населения и средней зарплаты работников в долларовом эквиваленте в текущем году.





4. Нефтяной фактор





Переход предприятий от чистой продажи валюты к чистой покупке валюты обусловлен неблагоприятной динамикой в сфере внешнеэкономических операций при сохранении достаточно напряженного графика платежей по ранее накопленному внешнему долгу





Так, по данным Нацбанка, валютные поступления по экспорту товаров и услуг, доходам и трансфертам нефинансовых предприятий и домашних хозяйств в январе 2020 г. сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сразу на 402,1 млн долларов (или на 12,7%) до 2,761 млрд долларов, что не может не беспокоить.





При этом валютные платежи по импорту товаров и услуг, доходам и трансфертам нефинансовых предприятий и домашних хозяйств в январе 2020 г., напротив, увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сразу на 459,5 млн долларов (или на 16,2%) до 3,288 млрд долларов.





Как следствие, сальдо текущих внешнеэкономических операций, связанных с движением товаров, услуг, доходов и трансфертов, в январе 2020 г. сложилось отрицательным в размере минус 526,1 млн против положительного сальдо в размере +335,5 млн долларов год назад, пишет zautra.by





Падение валютной выручки обусловлено, в первую очередь, сокращением объемов экспорта белорусских нефтепродуктов и сырой нефти в стоимостном выражении в результате падения цен на мировом рынке и уменьшения физических объемов экспорта указанных товаров на фоне затянувшихся нефтяных переговоров с российской стороной.





По данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт белорусских нефтепродуктов в январе 2020 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сразу в 2,7 раза (или на 300,2 млн долларов) до 174,5 млн долларов.





При этом экспорт белорусской нефти в январе текущего года не осуществлялся, поскольку в условиях существенного уменьшения поставок российской нефти белорусское нефтяное сырье поступало в адрес Мозырского НПЗ.





К сожалению, наряду с нефтепродуктами и сырой нефтью в отрицательной зоне находится и экспорт белорусских калийных, азотных и смешанных минеральных удобрений, грузовых автомобилей, отдельных продуктов питания.









Причем на фоне распространения эпидемии коронавируса COVID-19 в мире можно ожидать дальнейшего снижения спроса на белорусские товары и услуги и уменьшения валютных поступлений в страну.





Если удастся остановить распространение коронавируса в мире, и ситуация на международных финансовых и товарно-сырьевых рынках улучшится, то обменные курсы российского рубля и белорусского рубля могут укрепиться по отношению к доллару США.





В противном случае могут быть обновлены очередные исторические максимумы обменных курсов национальных валют двух стран.



