Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов

В Венесуэле не хватает места в хранилищах, в связи с чем она вынуждена сокращать добычу до уровня 450 тыс. барр. в день, приводит издание оценку экспертов.





Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию.





По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.





Венесуэла, как и другие страны-экспортеры, пострадала от ценовой войны Москвы и Эр-Рияда, которая началась после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Страна также находится под давлением санкций США, что вынуждает власти предлагать большую скидку на сырье, чем конкуренты.