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Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов

Венесуэла, нефтяная промышленность которой пострадала от санкций США, пандемии коронавируса и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией, начала продавать сырье «по удивительно низкой» стоимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на El Nuevo Herald.

В Венесуэле не хватает места в хранилищах, в связи с чем она вынуждена сокращать добычу до уровня 450 тыс. барр. в день, приводит издание оценку экспертов.

Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию.

По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.

Венесуэла, как и другие страны-экспортеры, пострадала от ценовой войны Москвы и Эр-Рияда, которая началась после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Страна также находится под давлением санкций США, что вынуждает власти предлагать большую скидку на сырье, чем конкуренты.
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