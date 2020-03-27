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Румас: Текущее положение дел в мировой экономике – цунами экономического разрушения

Страны, столкнувшиеся с распространением коронавируса, предпринимают действия, направленные на поддержку своей экономики.

Румас: Текущее положение дел в мировой экономике – цунами экономического разрушения
Сергей Румас
Правительство примет пакет мер по поддержке экономики, сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент Sputnik.
"Текущее положение дел в мировой экономике уже получило меткое определение – цунами экономического разрушения", – отметил глава правительства.

По его словам, Беларусь, несмотря на контролируемую ситуацию по распространению коронавируса, не осталась в стороне от экономического шторма.

"Некоторые отрасли, наиболее чувствительные к происходящим процессам, оказались в достаточно сложной ситуации. Не работают традиционные логистические цепочки, заключенные контракты не выполняются", – констатировал Сергей Румас.

После чего добавил, что ситуация осложняется тем, что этот процесс пока только нарастает и сроки восстановления (экономики – Sputnik) неясны.


"В таких условиях бизнес ждет определенных действий и поддержки и хочет знать, чем государство может помочь, как подставит плечо, чтобы не утонуть в этот сложный период", – подчеркнул белорусский премьер.
Сергей Румас рассказал, что Минэкономики разработало пакет мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.
При этом он уточнил, что заседание президиума планировалось провести 31 марта. Пакет мер уже обсуждался с участием администрации президента, Нацбанка и всех заинтересованных лиц.

"Мы вышли на согласованное решение. Спорных вопросов практически не осталось. С учетом этого решили не затягивать с обсуждением и провести президиум сегодня", – пояснил срочность премьер.

При этом он отдельно поблагодарил Нацбанк за принятие ряда оперативных решений по кредитам и привел это в пример руководителям госорганов.

"Учитывая, что ряд мер потребует одобрения принятия решений главой государства, необходимо по итогам нашего обсуждения внести соответствующие предложения в президиум", – напомнил Сергей Румас.

В завершение глава правительства попросил Минэкономики оперативно оформить соответствующий доклад, а госорганы – организовать работу по подготовке проектов необходимых решений.
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