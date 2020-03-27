Armani начнет шить одноразовые халаты для медиков

Также дизайнер планирует увеличить финансовую помощь медицинским учреждениям Италии, общая сумма пожертвований составляет 2 миллиона евро.





Другие модные бренды и дизайнеры также предложили свои услуги и ресурсы для помощи в борьбе с коронавирусом в мире.





В частности, многонациональная компания LVMH, в которую входят такие известные марки, как Louis Vuitton, Givenchy и Christian Dior, заявила, что намерена использовать производственные мощности, предназначенные для производства парфюмерии во Франции, для производства дезинфицирующих средств для рук и бесплатно поставлять их властям.





Также компания Gucci изготовила и передала на безвозмездной основе более миллиона хирургических масок и 55 тысяч медицинских халатов для служб здравоохранения Италии.





Многие компании, в частности, Versace и Bulgari, оказали финансовую помощь медицинским учреждениям, занятых лечением зараженных COVID-19.





Напомним, что о старте производства медицинской спецодежды и санитарных масок заявил на этой неделе и известный итальянский бренд Prada.



