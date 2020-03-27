Armani начнет шить одноразовые халаты для медиков
Armani Group заявила о препрофилировании всех своих итальянских заводов для производства одноразовых халатов, предназначенных для индивидуальной защиты медицинских работников, занимающихся лечением коронавируса, об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление Джорджио Армани.
Также дизайнер планирует увеличить финансовую помощь медицинским учреждениям Италии, общая сумма пожертвований составляет 2 миллиона евро.
Другие модные бренды и дизайнеры также предложили свои услуги и ресурсы для помощи в борьбе с коронавирусом в мире.
В частности, многонациональная компания LVMH, в которую входят такие известные марки, как Louis Vuitton, Givenchy и Christian Dior, заявила, что намерена использовать производственные мощности, предназначенные для производства парфюмерии во Франции, для производства дезинфицирующих средств для рук и бесплатно поставлять их властям.
Также компания Gucci изготовила и передала на безвозмездной основе более миллиона хирургических масок и 55 тысяч медицинских халатов для служб здравоохранения Италии.
Многие компании, в частности, Versace и Bulgari, оказали финансовую помощь медицинским учреждениям, занятых лечением зараженных COVID-19.
Напомним, что о старте производства медицинской спецодежды и санитарных масок заявил на этой неделе и известный итальянский бренд Prada.
08:14 27/03/2020
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