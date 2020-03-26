Об этом он заявил в среду на собственной твиттер-странице





"Завод Giga в Нью-Йорке (одна из производственных мощностей компании Tesla в городе Баффало – ред.) откроется для производства вентиляторов как можно быстрее с учетом человеческого фактора. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь гражданам Нью-Йорка",- написал Маск.

Завод Giga приостановил свое производство в понедельник, чтобы защитить работников от распространения коронавируса. Накануне губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что ожидает пика заболеваний в течение следующих двух недель. В связи с этим штат Нью-Йорк, который считается наиболее интенсивным очагом распространения коронавирус в США и мире, требует по меньшей мере 30 тысяч аппаратов для искусственного дыхания.