Tesla откроет завод для производства аппаратов искусственной вентиляции легких
Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск пообещал как можно скорее восстановить работу закрытой фабрики в эпицентре заражений коронавирусом – штате Нью-Йорк, - чтобы начать там производство аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Об этом он заявил в среду на собственной твиттер-странице.
"Завод Giga в Нью-Йорке (одна из производственных мощностей компании Tesla в городе Баффало – ред.) откроется для производства вентиляторов как можно быстрее с учетом человеческого фактора. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь гражданам Нью-Йорка",- написал Маск.
Завод Giga приостановил свое производство в понедельник, чтобы защитить работников от распространения коронавируса. Накануне губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что ожидает пика заболеваний в течение следующих двух недель. В связи с этим штат Нью-Йорк, который считается наиболее интенсивным очагом распространения коронавирус в США и мире, требует по меньшей мере 30 тысяч аппаратов для искусственного дыхания.
21:09 26/03/2020
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