+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Tesla откроет завод для производства аппаратов искусственной вентиляции легких

Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск пообещал как можно скорее восстановить работу закрытой фабрики в эпицентре заражений коронавирусом – штате Нью-Йорк, - чтобы начать там производство аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Об этом он заявил в среду на собственной твиттер-странице.

"Завод Giga в Нью-Йорке (одна из производственных мощностей компании Tesla в городе Баффало – ред.) откроется для производства вентиляторов как можно быстрее с учетом человеческого фактора. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь гражданам Нью-Йорка",- написал Маск.

Завод Giga приостановил свое производство в понедельник, чтобы защитить работников от распространения коронавируса. Накануне губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что ожидает пика заболеваний в течение следующих двух недель. В связи с этим штат Нью-Йорк, который считается наиболее интенсивным очагом распространения коронавирус в США и мире, требует по меньшей мере 30 тысяч аппаратов для искусственного дыхания.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru