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Румас: антикризисный план почти готов

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил на заседании президиума Совета министров, что комплекс антикризисных мер для поддержки бизнеса почти готов.

— В связи с эпидемиологическими процессами в мире существенно поменялась ситуация. Ее метко назвали цунами экономического разрушения. Беларусь не осталась в стороне. Некоторые отрасли оказались в сложной ситуации. Бизнес хочет знать, как государство поможет, подставит плечо, — сказал Румас.

Министерство экономики уже подготовило свой план действий, пишет TUT.BY

— Вчера с Нацбанком и Администрацией президента обсудили этот план. Позиции существенно сблизились, спорных вопросов почти нет. Поэтому заседание президиума перенесли с 31 марта на сегодня, 26 марта, — сказал Румас.

Он привел Нацбанк в пример того, как надо оперативно принимать меры, и поблагодарил за это руководителя НББ Павла Каллаура.

Заместитель министра экономики Юрий Чеботарь сказал журналистам, что в пакете мер будут налоговые каникулы для наиболее пострадавших отраслей и, возможно, снижение имущественных налогов.

Общий объем мер он назвать затруднился.
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