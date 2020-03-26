Сеть "Буслік" не исключает временного закрытия магазинов

Сергея Мисяченко (торговая сеть «Буслік»), в котором он обращается к партнерам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса и подробно описывает, что такое форс-мажор. Портал probusiness.io опубликовал письмо гендиректора компании «ДПМ»(торговая сеть «Буслік»), в котором он обращается к партнерам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса и подробно описывает, что такое форс-мажор.





В конце топ-менеджер сообщает:





...С целью выполнения рекомендаций ВОЗ нашими компаниями могут быть приняты определенные профилактические меры, в том числе закрытие торговых объектов. В случае временного закрытия магазинов по причине обстоятельств непреодолимой силы и в связи с существенным изменением обстоятельств полагаем, что арендные платежи не должны будут подлежать начислению и оплате.





Комментируя ситуацию корреспонденту Office Life , Сергей Мисяченко уточнил, что письмо было разослано торговым центрам.





Ситуация такая, что кто-то думает про прибыль и говорит, что сейчас мы очень много зарабатываем. Кто-то думает про капитал, кто-то думает про бизнес, кто-то про здоровье... Поэтому сейчас ситуация такая, что просто в некоторых магазинах уже не хватает рук, чтобы выкладывать товар и обслуживать покупателей.





Мисяченко пояснил также, что трафик покупателей изменился везде по-разному: в одних магазинах сети он упал до нуля, в других немного подрос.





Основная проблема не в этом, а в арендных ставках, которые привязаны к валюте. «Буслік» разослал письмо в надежде, что другие стороны признают ситуацию нестандартной, близкой к форс-мажору, а значит, будут разумно подходить к переговорам.





Но, к сожалению, пока этого не происходит. Частично есть понимание со стороны рынка, частично есть просто ультимативные жесткие заявления: "Платите аренду по контракту. У нас в стране все замечательно..."





Глава «Бусліка» отдельно подчеркнул, что сейчас самый главный вопрос — «валютная составляющая». Основные «косты» торговой сети, как отметил Мисяченко, — аренда и люди (персонал).





Сейчас получается, что девелоперы будут забирать деньги у людей. Они просто этого не понимают: у кого они забирают.





Мисяченко выразил надежду на решение этой проблемы со стороны государства.





Стороны, у которых до форс-мажора была привязка к валюте... Они явно злоупотребляют ситуацией, поэтому я буду писать письмо в МАРТ об этом.





Напомним, что сеть «Буслік» оперируется компанией «ДПМ». В Торговом реестре за ней числятся 47 точек. В этом году открылись три новых магазина, а закрылись два (по данным реестра).





Ранее этот ретейл-бизнес был почти полностью белорусским, но в 2018 году пакет в размере 90% выкупила польская компания CDRL S.A. (бренд Coccodrillo). Топ-менеджером остался основатель — Сергей Мисяченко.