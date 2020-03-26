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Минсельхозпрод: гречки хватит всем

В Беларуси есть запасы гречки на пять месяцев, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун

"У нас сегодня достаточное количество зерновых для того, чтобы обеспечить страну мукомольно-крупяной продукцией. По ячменной, перловой, овсяной крупам у нас имеются излишки. 

Что касается гречки, сегодня на комбинатах хлебопродуктов есть запасы самой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев. Нам до нового урожая этого достаточно. Сегодня в магазинах гречка есть", - сказал Владимир Гракун.


Помимо объемов, имеющихся на комбинатах хлебопродуктов, еще 1300 т зерна есть в государственном резерве. При необходимости они будут использованы. 

"То есть крупой, мукой мы обеспечены. А что касается мясо-молочной продукции, мы полностью обеспечиваем свое население и имеем экспортный потенциал. Излишки мы будем продавать на экспорт", - отметил замминистра.
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