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Не долго музыка звучала: евро и доллар отыгрывают потери

На Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг торги завершились без изменения стоимости корзины валют. Рост евро и доллара был компенсирован падением российского рубля.

С начала недели значение валютной корзины выросло на 1,16%, а с начала месяца на 6,63%.

Курс доллара поднялся на 0,0111 BYN до 2,5900 BYN/USD. Сегодня доллар отыграл у белорусского рубля чуть больше половины вчерашнего снижения.

С начала недели стоимость американской валюты выросла на 3 копейки, а с начала марта уже на 35 копеек.

Кус евро подскочил на 0,0383 BYN до 2,8287 BYN/EUR. Сегодня европейской валюте удалось почти полностью отыграть потери последних двух дней и вплотную приблизиться к историческому максимуму. До повторения рекорда не хватило всего 0,0013 BYN.

С начала недели стоимость евро поднялась на 6,7 копейки, а с начала месяца на 36 копеек.

Курс российского рубля упал на 0,0285 BYN до 3,2957 BYN/100 RUB и покинул максимум почти за три недели.

С начала марта сотня российских рублей подешевела на 4,5 копейки.


Центробанк России

Российский рубль подешевел к доллару и евро на торгах в Москве. Это стало сигналом для Банка России поднять курсы доллара и евро. Так, официальный курс доллара на завтра подорожал почти на рубль до 78,7223 российских рублей, а официальный курс евро на завтра подскочил до 85,9648 российских рублей.
Источник: select.by
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