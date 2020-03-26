ЕАБР: в 2020 году в Беларуси будет рецессия

"Аналитики ЕАБР прогнозируют снижение ВВП страны на 0,1% в 2020 году, что на 1,6 п. п. ниже по сравнению с предыдущей оценкой (октябрь 2019 года)", - говорится в пресс-релизе банка в связи с публикацией обновленного макроэкономического обзоре по Беларуси.





"Пересмотр объясняется главным образом ожидаемым сокращением производства в нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности из-за уменьшения объемов поставок в страну энергетического сырья и высоких мировых запасов калийных удобрений. Сдерживающее воздействие окажет и ослабление внешнего спроса, в том числе вследствие распространения коронавируса", - поясняют авторы прогноза.





По их оценке, стабилизация ситуации в мировой экономике и постепенное восстановление выпуска нефтепродуктов и калийных удобрений приведет к циклическому ускорению темпа роста ВВП Беларуси до 2% в 2021 году.





По прогнозу экспертов ЕАБР, инфляция в Беларуси в 2020 году сложится вблизи цели Национального банка и составит 5,3%.





В обзоре отмечается, что "в начале текущего года проинфляционные риски возросли на фоне усиления волатильности на мировых финансовых и товарных рынках". "В таких условиях базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает сохранение в 2020 году ставки МБК около 9%, что, по оценке аналитиков банка, позволит удержать инфляцию вблизи целевого ориентира Национального банка. В среднесрочной перспективе сохраняется потенциал ее снижения", - отмечается в пресс-релизе.





Кроме того, эксперты ЕАБР констатируют преобладание рисков ослабления экономической активности.





"Существует вероятность более значительного сокращения производства нефтепродуктов в случае дальнейшего снижения импорта сырья. Сохраняется высокая неопределенность последствий для мировой экономики в связи с текущей ситуацией с коронавирусом", - полагают они.





Как сообщалось, по данным Белстата, ВВП Беларуси в январе-феврале 2020 года снизился до 0,6%.









В 2020 году белорусские власти ожидали рост ВВП по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.





В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2% после роста 3% в 2018 году и на 2,4% в 2017 году.





В конце 2019 года ВБ и другие ведущие мировые фининституты ухудшили свои прогнозы по росту экономики Беларуси в 2020 году на фоне отсутствия договоренностей с Москвой о компенсации роста издержек из-за налогового маневра в РФ.





Так, ЕБРР сообщал, что ожидает замедления роста экономики Беларуси до 1,2% в 2020 году. В октябре МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси в 2020 году до 0,3%. По предыдущей оценке ЕАБР, прирост ВВП страны в 2020 году оценивался на уровне 1,5%.