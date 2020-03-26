Мировые цены на нефть вновь изменились

К 08:15 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,13 доллара (0,47%) - до 27,26 доллара за баррель. За среду Brent подорожала на 0,24 доллара (0,9%), до 27,39 доллара за баррель.





Майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,31 доллара (1,27%) - до 24,18 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,48 доллара (2%), до 24,49 доллара за баррель.