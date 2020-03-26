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Начальство «Техники связи» на карантине?

Прямо с работы с завода «Техника связи» в защитных боксах забрали троих человек

Около 15 часов 25 марта на завод "Техника связи", который в Барани приехала скорая помощь. Прямо с работы медиками были увезены три человека. Как сообщили нам сотрудники завода, медики забирали людей из руководящего состава завода: начальника КТУ, главного инженера, кем был третий человек нам не сообщили.


Очевидно, что речь идёт о подозрении на коронавирус у руководителей завода, так как вывозили с завода их в специальных защитных боксах. Но речь пока не идёт о факте распространения болезни - защитные боксы были использованы как мера предосторожности. Сам диагноз пока тоже не подтверждён - на это потребуется некоторое время. Официального подтверждения этой информации тоже пока нет, пишет orsha.eu.

Тем не менее, также в целях предосторожности, всем работникам завода были выданы по две защитные маски.
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